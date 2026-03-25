Álvaro Borrego 25 MAR 2026 - 12:11h.

El club guarda informes del pivote desde hace meses y el interés está contrastado, aunque aún se ha trasladado oferta

El Betis deberá estudiar la salida de alguno de sus extracomunitarios

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El Real Betis está interesado en el fichaje de Mikel Amondarain, mediocentro defensivo de 21 años recién cumplidos que milita en las filas del Estudiantes de La Plata. Como bien avanzaban los compañeros de ABC, miembros de la secretaría técnica han estado viendo en directo los progresos del futbolista, seguido de cerca por el Grupo Red Bull y el City Group. Es un perfil que casa a la perfección dentro de los parámetros que busca la dirección deportiva que encabeza Manu Fajardo, aunque según confirman a ElDesmarque aún no se ha trasladado ninguna oferta formal más allá de ese conocimiento que tiene el argentino del interés verdiblanco.

Mikel Amondarain, que ya ha sido citado en alguna ocasión por la selección argentina sub20, ha disputado 27 partidos oficiales desde su debut con el primer equipo y en su palmarés aparece el honor de haber logrado ya el Trofeo de Campeones de Argentina y el Torneo Clausura 2025. Este fin de semana anotaba su primer gol (y su primera asistencia) como profesional, convirtiéndose en el MVP de la goleada frente a Central Córdoba. Un mediocentro de corte defensivo, diestro y de 185 centímetros, con especial habilidad para ganar duelos, además de una inteligencia táctica interesante. En su país lo describen como un pivote agresivo en la recuperación, con buena conducción y un trato correcto con el balón.

Se da la casualidad que sus representantes son los españoles y su padre es vasco, por lo que en un futuro escenario tendría más facilidades para obtener la nacionalidad española. Hace unos meses también fue relacionado con el Athletic Club.

Sudamérica se ha convertido en un caladero importante de talento para el Real Betis, con los ejemplos más recientes de jugadores como Guido Rodríguez, Johnny Cardoso, Gonzalo Petit, Valentín Gómez o Nelson Deossa. Miembros de la secretaría técnica acostumbran a viajar para ver partidos in situ, recabar informes y realizar análisis más pormenorizados. Sin ir más lejos, durante esta semana de parón hay emisarios del club por la zona.

El interés del Real Betis viene de lejos y ha sido visto en directo en varias ocasiones por miembros de la secretaría técnica. Durante el pasado mes de enero el compañero Matteo Moretto ya avanzó el interés del club, reforzado durante las últimas semanas, siendo este uno de los perfiles que más gustan como proyecto a medio-largo plazo. Por el momento no se ha trasladado ninguna propuesta formal, pese a que el interés sí es firme y contrastado.