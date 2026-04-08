Álvaro Borrego Braga / Enviado especial, 08 ABR 2026 - 08:53h.

El estadio del Sporting de Braga fue premiado con el Premio Nobel de la Arquitectura

Cuadro de Europa League 2026 y cruces de cuartos de final

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El Estadio Municipal de Braga acogerá este miércoles unos cuartos de final de la Europa League. Una cita histórica para el Real Betis, que nunca había alcanzado esta ronda en la segunda máxima competición continental. Como no podía ser de otra forma, allí estará ElDesmarque para contar todo lo que ocurra. Durante estos días esta casa narrará todo tipo de historias, particularidades y dará voz a distintos relatos para acompañar la que debe ser una de las eliminatorias más trascendentales de la temporada. En esta ocasión hablamos del estadio donde se celebrará el encuentro, galardonado con el llamado Premio Nobel de la Arquitectura y que en su día impresionó al mismísimo Barack Obama, expresidente de Estados Unidos.

Para el que no lo conozca, el Municipal de Braga está construido sobre una antigua cantera de granito, de ahí que se le conozca popularmente como A Pedreira. Fue erigido para ser una de las sedes de la Eurocopa 2004 y el lugar elegido dota al mismo de una estampa singularísima, dado que solo tiene gradas en los dos laterales, siendo el fondo sur la roca del propio Monte do Castro. A pesar de esas limitaciones el estadio alcanza un aforo de 30.286 espectadores.

El diseño es obra del arquitecto luso Eduardo Soto de Moura, que en 2011 ganó el Premio Pritzker, considerado el Nobel de la Arquitectura. En la ceremonia de entrega del galardón, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó el estadio como "sublime". "Es sublime, una obra atemporal que combina accesibilidad y arte", argumentaba el expresidente de los Estados Unidos en una gala celebrada en Norteamérica.

Entre otros elementos arquitectónicos cuenta con 18 cables de acero que cruzan el campo de lado a lado salvando una luz de 220 metros y sostienen la cubierta de las gradas. Uno de los laterales, el oeste, está construido sobre el propio acantilado del monte y el aparcamiento está a la misma altura que la cubierta de esa grada, a 40 metros sobre el campo. El acceso a la grada se realiza con galerías adosadas a la montaña y los ascensores brindan una magnífica vista panorámica sobre los antiguos yacimientos de las rocas.

En esa gala Barack Obama quiso reconocer el talento del portugués y recalcó la gran localización del estadio para que todas las personas "pudiesen disfrutar" de los encuentros: "Esta combinación de forma y función, de arte y accesibilidad es la razón por la que hoy honramos a Eduardo con el premio que se conoce como el Premio Nobel de arquitectura". Y ahí buscará el Betis asestar el primer golpe en busca de las semifinales de la Europa League.