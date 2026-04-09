Resultados de ida de cuartos de Europa League y posibles cruces de semifinales

Betis y Celta podrían cruzarse por un puesto en la final

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La Europa League avanza hacia su fase decisiva. Este jueves se ha disputado el grueso de los partidos de ida de cuartos de final de la segunda competición europea. Un día antes, el Real Betis empató en Braga (1-1) tras adelantar su encuentro por motivos organizativos. En clave española, el Celta de Vigo ha caído derrotado de forma dura en Friburgo (3-0), por lo que tendrá que buscar un milagro en Balaídos la próxima semana.

Resultados de ida de cuartos de final de Europa League

Dos empates y dos goleadas. El Betis tendrá que buscar un triunfo ante el Braga en La Cartuja para estar en semifinales, mientras que el Celta se ha llevado el peor resultado de todos los partidos de ida. Al otro lado del cuadro, el Oporto y el Nottingham Forest lo dejan todo para Inglaterra, mientras que el Aston Villa sale con una gran ventaja de Bolonia tras un final frenético.

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Resultados de ida de cuartos de final:

Sporting Braga 1-1 Real Betis.

Friburgo 3-0 Celta.

Oporto 1-1 Nottingham Forest.

Bolonia 1-3 Aston Villa.

Cuadro completo de Europa League 2026 y cruces de semifinales

Los dos equipos españoles van por el lado izquierdo del cuadro. Es decir, que si consiguen avanzar, se cruzarían en semifinales, con la ida en La Cartuja y la vuelta en Balaídos. Para ver un Betis-Celta, eso sí, los verdiblancos deberán ganar al Braga en el partido de vuelta de cuartos y los gallegos tendrían que protagonizar una gran remontada ante el Friburgo. De momento, a la espera de posibles remontadas, podríamos tener un Betis-Friburgo si se cumplen los pronósticos.

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Por el otro lado del cuadro, el Nottingham Forest tendrá el factor campo a favor para ganar al Oporto en casa, mientras que el Aston Villa tiene una buena ventaja frente al Bolonia. Es decir, que podríamos tener un Nottingham-Aston Villa en semifinales, con la vuelta en Birmingham.

Las idas de semifinales se jugarán el jueves 30 de abril, mientras que los partidos de vuelta están fijados el jueves 7 de mayo, una semana más tarde. La final de la Europa League se disputará el miércoles 20 de mayo en Estambul.