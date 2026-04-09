Pepe Jiménez Sevilla, 09 ABR 2026 - 17:12h.

El Betis anuncia una sanción interna a Bakambu: "Hay un código disciplinario"

Isco Alarcón sigue acumulando, igualmente, sesiones con sus compañeros

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Bakambu, mucho tiempo después, mucho más tarde de lo esperado, vuelve a ejercitarse con el Betis. El atacante verdiblanco, que retrasó su vuelta a Sevilla tras acceder al Mundial con su selección, se ha ejercitado este jueves en la sesión de recuperación y ya espera, con El Sadar por medio, el reencuentro con La Cartuja.

Porque mientras Ángel Haro se mostró tajante al hablar de él, Manuel Pellegrini prefirió ser más tímido y comentó que era una situación, la de Bakambu, "difícil" tanto "para el club como para el jugador".

El chileno, evidente, sabe que necesita a todos sus jugadores para cumplir los ilusionantes objetivos del Betis en este tramo final y deberá gestionar los minutos de Bakambu de aquí a final de curso. La Cartuja, antes o después, dictará sentencia.

El delantero, de momento, ha comenzado a ejercitarse con sus compañeros en una sesión de recuperación en la que estuvieron los no-titulares ante el Braga, con hombres como Isco Alarcón, que sigue sumando sesiones con el grupo.

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¿Cuándo volverá a jugar Bakambu con el Betis?

Cabe recordar que Cedric Bakambu se ha perdido tanto la cita ante el Espanyol en LALIGA como la ida en la Europa League ante el Braga, por lo que ahora habrá que esperar a Manuel Pellegrini para saber si el atacante vuelve pronto o debe esperar a que fallen otros compañeros como el Chimy Ávila.

De primeras, eso sí, se espera que pueda ser convocado ante Osasuna, momento en el que no deberá pasar el juicio de su afición, que no está nada contenta con él y que, a menos que empiece a meter goles importantes pronto, parece que le espera en La Cartuja para hacerle saber su opinión sobre todo lo ocurrido en las últimas semanas.

Ante el Braga, si Pellegrini le necesita, Bakambu podría volver... con posibles consecuencias.