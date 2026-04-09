Santi Cañizares arroja el motivo extra del Betis para exigirse en Europa League: "Siempre ha sido cómodo"

Ángel Cotán 09 ABR 2026 - 12:31h.

La Cartuja dictará sentencia el próximo jueves

Braga 1-1 Betis: un ejercicio de pundonor... y todo para la vuelta

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SevillaEn las gradas del coqueto Municipal de Braga solo se escuchaban los cánticos de los miles aficionados verdiblancos desplazados. Como acostumbra, el Real Betis no jugó ni mucho menos solo la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Tras el tempranero tanto luso, los de Manuel Pellegrini se asentaron en el campo y lograron un valioso empate para que sea La Cartuja quien decida. Una oportunidad histórica a la que Santi Cañizares arroja un motivo extra.

Este jueves, el que fuera portero internacional participó en el debate de La Pizarra de Quintana de Radio MARCA. Allí, Cañizares no obvió el buen cuadro en el que está inmerso el Betis: "Yo creo que tiene el Betis una oportunidad muy, muy grande, de llegar a la final. Porque tiene un cuadro bueno. Es decir, el Betis va a sufrir contra el Braga en el partido de vuelta, pero tiene que ganarlo porque es en su estadio, porque el Braga es el cuarto equipo con diferencia de Portugal y luego tiene una semifinal contra el Celta o el Friburgo. Fácil no es, evidentemente, pero si tú ahora mismo coges a un jugador que su caché es de 20 euros el día de trabajo y tiene una oferta de trabajo del Friburgo, Celta y Betis... dice 'joder, yo me voy al Betis que es mucho más club'".

El ahora tertuliano fue mucho más allá y puso el foco en la exigencia histórica de la entidad heliopolitana. Por nivel de plantilla, pero sobre todo por lo que mueve un club como el Real Betis, Santi Cañizares pide un paso más en Europa.

Santi Cañizares y el motivo extra del Betis en la Europa League

El exportero no faltó a la verdad y recordó los problemas que ha sufrido el equipo de Pellegrini: "No desprecio las bajas que tiene, no desprecio la mala suerte con Antony... pero el Betis es una entidad, que llegado a este punto y con esta situación de haber empatado el partido de ida, no puede ahora mismo no pensar en clasificar contra el Braga, aprovechar esta oportunidad histórica y luego ponerlo muy difícil es semifinales. Pero es que el premio ya es llegar a una final".

En su reflexión final, Santi Cañizares elevó la exigencia del plantel verdiblanco por su afición: "Ahora mismo es el momento en el que el Betis, al mismo que tiene que ser ambicioso, hay que exigirle, hay que exigir que esa camiseta haya dado definitivamente un salto porque ha sido siempre un equipo muy bonito, pero también muy cómodo donde, yo creo, que los objetivos han sido bastante livianos en función a la masa social, del impacto que tiene el Betis en nuestro fútbol y es un momento de máxima exigencia donde no puede hacer otra cosa que no sea aprovechar la oportunidad que se le ha brindado gracias a una buena Europa League".