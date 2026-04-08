Álvaro Borrego Braga, 08 ABR 2026 - 16:45h.

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Ángel González ha recorrido toda Europa, a veces solo, para seguir al Betis

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Cuando la pasión es tan grande, no importa edad, idioma ni obstáculo alguno. En ElDesmarque os contamos la historia de Ángel González, bético de 79 años que ha recorrido más de 40.000 kilómetros para ver al Betis por Europa.

Ha visitado Milán, Frankfurt, Budapest, Roma, Varsovia... y ahora Braga. Lo ha hecho en multitud de ocasiones solo, conociendo a otros béticos, y lo ha hecho siempre sin conocer el idioma. No ha importado obstáculo alguno, él siempre ha estado con su equipo.

"Las cinco o seis primeras veces fui solo y ni idea de inglés, pero el Betis es una familia, la afición del Betis es una familia y al verte así ya, de los mayores que va viajando, pues todo el mundo intenta ayudarte en lo que puedan y acercarse contigo y la verdad es que no he tenido problema", nos comenta.

Con una sonrisa, sin esconder ni un ápice de ilusión, Ángel nos comenta que "el Betis es una pasión, algo que sientes que te impulsa a seguirlo mientras puedas, hay veces que no puedes y lo sientes muchísimo, pero mientras pueda de verdad, me encantaría seguir hasta que ya no pueda más".

Conoce la historia de Ángel en el vídeo superior de la noticia.