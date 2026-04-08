El partido ante el Sporting de Braga, fuera de su fecha habitual

El Betis jugará en el estadio que impresionó a Barack Obama

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El Real Betis será el primer equipo español en abrir los cuartos de final de la Europa League. Y no lo hará el jueves, día tradicional para la segunda competición europea, sino este mismo miércoles. Los verdiblancos visitan al Sporting de Braga a domicilio en un duelo que arrancará a las 18:45 horas, antes de que se disputen otros dos partidos de la Champions League.

Ubicado en la zona izquierda del cuadro, el Betis eliminó al Panathinaikos en octavos de final con un global de 4-1 en la eliminatoria. Ahora se medirá al Sporting de Braga, que llega tras haber hecho lo propio con el Ferencvaros con un global de 4-2 en la eliminatoria.

Por qué juega hoy el Betis en Europa League

El caso es que por el otro lado del cuadro está el Oporto, que es el equipo que marca toda esta historia. El cuadro de los dragones se metió en cuartos tras eliminar al Stuttgart. La UEFA tiene claras sus normas a la hora de repartir los partidos entre semana: martes y miércoles para la Champions y los jueves para la Europa League y la Conference. Pero en este caso, hay una excepción.

El motivo de este cambio de fecha es sencillo: la UEFA que impide que dos clubes de la misma zona geográfica compitan el mismo día en torneos continentales. Apenas hay 55 kilómetros de distancia entre Braga y Oporto, por lo que el máximo organismo del fútbol europeo tomó la decisión de adelantar un partido.

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¿Y por qué se adelanta el partido del Braga y no el del Oporto? Pues porque el Oporto tiene mejor coeficiente UEFA que el Braga, por lo que los dragones mantienen su fecha habitual y los bracarense tienen que modificar su fecha. De hecho, al Braga ya le pasó algo similar en la eliminatoria de octavos, cuando tuvo que adelantar un día su eliminatoria ante el Ferencvaros.

Las fechas del Braga-Betis y el factor campo

Así pues, el Betis visitará este miércoles a las 18:45 horas al Sporting de Braga, siendo el único partido que se dispute en este horario, antes incluso que el Barcelona-Atlético y el PSG-Liverpool de Champions League. Y este jueves, a las 21:00 horas, se disputará en Oporto-Nottingham Forest en Do Dragao.

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Los partidos de vuelta de Europa League sí se mantienen en su fecha habitual, ya que los dos clubes portugueses juegan a domicilio. El Betis recibirá al Braga el jueves 16 de abril a las 21:00 horas y el Oporto visitará al Nottingham Forest el mismo día y a la misma hora.