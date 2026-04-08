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En vídeo, el pique de Enrique Cerezo al ser preguntado por el futuro de Julián Álvarez: "¿Tú puedes asegurar que no te vas a morir?"
Enrique Cerezo respondió con guasa cuando le preguntaron por el futuro de Julián Álvarez
La convocatoria del Barcelona con cuatro bajas para recibir al Atlético
Enrique Cerezo llegó a la comida de directivas con el FC Barcelona en la previa del partido de Champions y como es habitual en él atendió a la prensa. El presidente del Atlético de Madrid fue preguntado por lo que se dijo en 'Tiempo de Revisión' al reconocer el error del colegiado en el Atleti-Barça de LALIGA y de nuevo por el futuro de Julián Álvarez, del que no se ha dejado de hablar en los últimos tiempos. El mandatario colchonero respondió con guasa a la pregunta del periodista como se puede ver en el vídeo superior.