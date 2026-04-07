Fran Fuentes 07 ABR 2026 - 17:07h.

Los rojiblancos recuperan efectivos en la defensa y el centro del campo

Duro castigo del CTA al árbitro de VAR del Atlético-Barcelona: "Neverazo de los gordos"

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El Atlético de Madrid ha hecho pública la convocatoria para el partido de ida de cuartos de final de la UEFA Champions League frente al FC Barcelona. Como novedades, cabe destacar el regreso de Marc Pubill y Rodrigo Mendoza, que vuelven ya recuperados de su lesión, y Marcos Llorente, quien cumplió su sanción en LALIGA pero está disponible para jugar en Europa. Sin embargo, Jan Oblak, Johnny Cardoso y Pablo Barrios siguen recuperándose de sus respectivas lesiones al igual que José María Giménez, quien debido a unas molestias, está pendiente de evolución y tampoco entra. A continuación, la lista al completo:

Porteros: Juan Musso, Salvi Esquivel, Mario de Luis.

Defensas: Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Clément Lenglet, Nahuel Molina, David Hancko, Marc Pubill, Robin Le Normand, Julio Díaz.

Centrocampistas: Rodrigo Mendoza, Álex Baena, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Obed Vargas, Nico González.

Delanteros: Antoine Griezmann, Alex Sorloth, Julián Álvarez, Ademola Lookman.

Así las cosas, afrontaremos el quinto partido entre Atlético de Madrid y FC Barcelona en lo que va de temporada. No en vano, ya se han disputado los dos compromisos ligueros, amén de la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey que tan buen recuerdo (sobre todo la ida) ha dejado a la parroquia atlética. Los de Diego Pablo Simeone endosaron un cuatro a cero en el Riyadh Air Metropolitano, mientras que el conjunto dirigido por Hansi Flick se quedaría al borde de la remontada, ganando el encuentro de vuelta en el Camp Nou por tres goles a cero.

En este sentido, el duelo se ha tornado de máxima rivalidad y se vive cierto aire de revanchismo en la parroquia colchonera, ya que consideran que la falta rearbitrada sobre Gerard Martín debió mantenerse como roja directa. En este sentido, los rojiblancos se sintieron perjudicados y pidieron explicaciones al Comité Técnico de Árbitros.