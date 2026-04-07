Celia Pérez 07 ABR 2026 - 09:40h.

Enrique apunta que "el alcalde quiere, quiere ser el presidente del Atleti"

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No es ningún secreto que José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, es ampliamente conocido por ser aficionado del Atlético de Madrid. A diferencia de otros políticos que mantienen su afición deportiva en un segundo plan, el político madrileño siempre ha hecho gala de su sentimiento colchonero. Por todos es conocidos e incluso sobre ello, y de sus aspiraciones dentro del cuadro rojiblanco, ha hablado Enrique Cerezo. En una entrevista con Esperanza Aguirre en The Objective, el presidente habla de las intenciones del alcalde.

Durante la conversación, Enrique apunta que "el alcalde quiere, quiere ser el presidente del Atleti", aunque Esperanza destaca que "de momento es alcalde". Un hecho, que el dirigente colchonero pasa por alto: "Este lo deja por se presidente del Atleti, te lo digo yo". La lealtad de Martínez-Almeida al Atlética es profunda y su sentimiento viene de largo. "Tuve el placer de conocer a la madre y era buena atlética", añadió Cerezo.

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Tras 25 años en el cargo de presidente, a Enrique Cerezo aún le quedan tres años más, que incluso podrían ser otros pocos más: "Ya veremos qué es lo que hacemos", señaló dejando abiertas todas las posibilidades después de la llegada del nuevo fondo de inversión.

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Martínez-Almeida ha coincidido con Enrique Cerezo en infinidad de ocasiones. Mantienen una estrecha relación, especialmente en proyectos de ciudad como la Ciudad del Deporte, que se desarrolla en los alrededores del estadio Metropolitano. El alcalde de Madrid nunca ha ocultado su fanatismo por el club rojiblanco, a quien ha apoyado y seguido durante mucho tiempo y del que no tiene problema en hablar cada vez que es preguntado por ello.

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Ya hace unos años, en una entrevista en la Cadena SER, el propio Martínez-Almeida bromeaba con la posibilidad de presidir la entidad colchonera en un futuro. En tono jocoso, el alcalde señalaba que "a Cerezo le veo mayor. Ya se lo he comentado. Va llegando el momento...".