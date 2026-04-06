El entrenador del Atlético ya pensaba en la eliminatoria de Champions

Desvelado a quién iba dirigido el enfado de Lamine Yamal en el segundo gol del Barcelona al Atlético

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Un saludo y una advertencia. El primero de los tres partidos casi consecutivos entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona acabó con bastante tensión. Se lo llevó el cuadro blaugrana, que dejó prácticamente sentenciado el título liguero. Y a diferencia de lo que sucede muchas veces en el Metropolitano, esta vez sí hubo saludo entre Diego Pablo Simeone y su rival, en este caso Hansi Flick.

Cuando Busquets Ferrer decretó el final del encuentro, unos segundos antes de que se cumpliera el tiempo añadido, Simeone y Flick se chocaron las manos justo en frente de la bocana de vestuarios. En otras ocasiones, es habitual que el argentino se vaya corriendo a vestuarios nada más acabar el encuentro, pero esta vez se quedó unos minutos más.

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Ese saludo, eso sí, tuvo un pequeño mensaje del argentino al alemán ante lo que está por venir: "Tenés que volver". Las cámaras de Dazn captaron el momento en el que el Cholo recuerda a Flick que tendrán que disputar dos partidos más en cuestión de diez días, nada menos que con un billete a semifinales de la Champions League en juego.

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Simeone, Hansi Flick y los seis Atlético-Barcelona

Hasta la fecha, el Atlético y el Barça se han enfrentado ya cuatro veces esta temporada, con un balance de tres victorias blaugranas y sólo una rojiblanca, aunque qué victoria. En LaLiga, los de Flick ganaron 3-1 en la primera vuelta y volvieron a ganar 1-2 este sábado en el Metropolitano. Y en la Copa del Rey, los colchoneros le endosaron un contundente 4-0 en la ida de semifinales que, posteriormente, acabó con un 3-0 para los catalanes en la vuelta.

El próximo miércoles, el Atlético tendrá que visitar el Camp Nou por tercera vez esta temporada en una eliminatoria que se prevé bastante igualada. Las dos últimas veces que los dos equipos se midieron entre sí en cuartos de la Champions ganaron los rojiblancos. Aún así, son los blaugranas quien parten como favoritos. Todo se decidirá el martes de la semana que viene en el Metropolitano.