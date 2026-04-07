Melero López será sancionado por el propio Comité

Simeone chocó la mano con Hansi Flick y luego le mandó una advertencia

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El arbitraje del Metropolitano sigue dando mucho de qué hablar. El Atlético de Madrid ha mostrado su indignación por la roja anulada a Gerard Martín tras su dura entrada sobre Thiago Almada. En un principio, Mateo Busquets Ferrer enseñó la roja directa al jugador del FC Barcelona. Posteriormente, desde el VAR, con Mario Melero López a los mandos, le llamaron para revisar la acción en el monitor y dejarla sólo en amarilla.

Este martes, el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol publicará su tradicional 'Tiempo de Revisión'. Según adelantó Isaac Fouto, periodista de la Cope, todo apunta a que considerarán un error que Melero López llamara a Busquets Ferrer para corregir su decisión inicial. Es decir, que consideran que la entrada de Gerard sobre Almada era merecedora de expulsión.

De hecho, el mismo periodista asegura que desde el CTA están preparando un castigo para Melero López. "El CTA considera más grave la intervención desde el VAR que el cambio de opinión de Busquets Ferrer", recoge 'Archivo VAR', que se hace eco de la información de Isaac Fouto. "Nereverazo de los gordos", añaden.

Según el Comité, el principal error de esa jugada es que Melero López llamara desde el VAR a Busquets Ferrer para reconsiderar su decisión inicial. Entienden que el VAR no debería haber intervenido, ya que no se considera un error claro y manifiesto, y que la roja directa sobre el defensor del Barça se tendría que haber mantenido.

A partir de ahí, insinúa que habrá un "castigo mayor" para Melero López por su decisión de llamar a Busquets Ferrer. De momento, no ha trascendido cuántos partidos de 'sanción' le caerán a Melero López tras una intervención que consideran errónea y que provocó el error de Busquets Ferrer. Además, las mismas fuentes aseguran que los colegiados no están de acuerdo en este tipo de castigos.