Saray Calzada 07 ABR 2026 - 13:49h.

Hansi Flick habló del último enfado de Lamine Yamal en el Metropolitano

Lamine Yamal deja atrás sus enfados y cambia la cara para la Champions

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El Barça se ve las caras ahora en Champions con el Atlético de Madrid. Hace unos días le ganó en el partido de LALIGA, pero el FC Barcelona ya sabe lo que es ser eliminado por el conjunto colchonero esta temporada en la Copa del Rey. Hansi Flick ya sabe que no se puede fiar nada del equipo del Cholo Simeone y ha hablado de ello y de otras muchas cosas en la rueda de prensa previa al duelo europeo.

"La Champions es una competición diferente. Vamos a jugar contra un rival muy duro, con jugadores fantásticos. Podemos llegar a la siguiente etapa, dar un paso más, que es lo que queremos", decía sobre el partido. "El Atleti es un equipo difícil. Tienen buena actitud e intensidad, jugadores fantásticos. El otro día descansaron varios jugadores, pero salieron otros con calidad. No es fácil marcar dos goles contra el Atlético. Siempre es complicado. Habrá muchas emociones en los dos partidos. Intentaremos sacar un buen resultado mañana, pero sabiendo que tenemos que jugar allí. Cuando ganamos contra el Newcastle lo merecimos y queremos seguir hacia el objetivo".

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El Atleti en el partido de LALIGA pudo dar descanso a varios titulares y le preguntaron por esto. "Espero que no nos afecte. Cuando manejas los minutos nunca sabes cómo afectará después. No tenemos muchas opciones, porque en LaLiga queríamos ganar y tener esa victoria. En Champions es diferente. Todos quieren estar al máximo nivel. Es una gran oportunidad para demostrar lo buenos que somos".

Hansi Flick explica el enfado de Lamine

David Ibáñez le preguntó por el último enfado de Lamine Yamal. "Lo dije el sábado. Lo intentó todo por la banda y Joao hizo su uno contra uno. Robert marcó con el pecho. Lo que tenemos que entender es que Lamine tiene 18 años y es un jugador increíble. Cuando ves el partido otra vez, ves que hace cosas increíbles. Solo tiene 18 años. Se marchó de cinco jugadores y casi marcó. Se fue frustrado. Es emocional y eso es bueno. Lo voy a apoyar siempre. Tenemos que tener cuidado. No todo lo que hace es para hacer ruido alrededor. Es un jugador fantástico y tenemos que ver que tiene 18 años. Le dije a él que puede hacerlo que lo voy a proteger siempre. Es un gran jugador, quizás el mejor en el futuro".