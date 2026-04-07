Redacción ElDesmarque Madrid, 07 ABR 2026 - 11:05h.

La estrella de los Oklahoma City Thunder ha sorprendido a todos vistiendo el chándal del Atlético de Madrid

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Shai Gilgeous-Alexander ha sorprendido a todos vistiendo el chándal del Atlético de Madrid. Los Oklahoma City Thunder ya han puesto rumbo a Los Ángeles para jugar el partido de esta noche en el Crypto.com Arena a las 4.30 de la madrugada, hora española, frente a los Lakers y antes de subirse al avión se ha visto al base canadiense con la ropa oficial del Atlético. La franquicia angelina no podrá contar con Luka Doncic, que está lesionado y en Europa para acelerar su recuperación y tampoco con Austin Reaves, que también será baja. Los Thunder están primeros en la conferencia oeste y son claros favoritos para ganar el anillo esta temporada y Shai, actual MVP de la NBA y favorito para el de este año, quiere seguir demostrando porque es el mejor jugador de la liga estadounidense. La estrella de Oklahoma ha dejado una imagen curiosa justo antes de subirse al avión ya que, en numerosas ocasiones se ha declarado aficionado al fútbol, pero siempre que se le ha visto relacionado con el deporte rey ha sido de la mano de Vinicius Junior y el Real Madrid.

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Shai Gilgeous-Alexander, amigo de Vinicius Junior, con el chándal del Atlético de Madrid

Los Oklahoma City Thunder han subido a su cuenta de X una foto de la estrella de la franquicia vistiendo el chándal del Atlético de Madrid. Esto ha llamado la atención ya que Shai Gilgeous-Alexander es amigo de Vinicius Junior, jugador del Real Madrid. El brasileño ha ido a ver partidos de los Thunder al pabellón del equipo de la conferencia oeste y ha intercambiado su camiseta de Brasil con la del jugador de la NBA. Shai también ha visitado Madrid y el Santiago Bernabéu ya que acudió a ver un encuentro de la Champions League hace una temporada. Además, Vinicius tiene la colección completa de la zapatilla de Converse del MVP de la NBA y en más de una ocasión han compartido historias de Instagram donde se felicitaban mutuamente por sus logros personales. El hecho de ver a la estrella de los Thunder con el chándal del máximo rival del conjunto blanco ha llamado la atención.

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La conexión entre Shai Gilgeous-Alexander y el Atlético de Madrid

La decisión del jugador canadiense puede tener una explicación y es que la conexión entre el conjunto rojiblanco y Gilgeous-Alexander va más allá de lo común. El cuarto hijo de Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid y aficionado a la NBA, nació durante las finales que los Oklahoma City Thunder ganaron la temporada pasada y se llama 'Shai'. En la mitología griega guarda una gran relación con la personificación del destino y de la vida de una persona, pero sin haber una confirmación de que Griezmann y su mujer Erika se hayan apoyado en esa historia, muchos hicieron conjeturas sobre el origen real del nombre sabiendo la pasión del jugador colchonero por la NBA. Por tanto, la imagen de la estrella de los Thunder vistiendo el chándal oficial del Atlético puede que no sea algo anecdótico y que haya querido tener un detalle con el máximo goleador de la historia del club rojiblanco.