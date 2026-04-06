Luka Doncic viaja a Europa para tratar su lesión buscando emular el milagro que ya consiguió Kobe Bryant

Redacción ElDesmarque Madrid, 06 ABR 2026 - 12:11h.

El base esloveno viajará a Europa para tratar su lesión con un médico especializado

Los Lakers se quedan sin Luka Doncic: se perderá lo que resta de temporada regular

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Luka Doncic va a hacer todo lo posible para volver cuanto antes y perderse la menor cantidad posible de partidos de Playoffs. El base esloveno se lesionó frente a los Oklahoma City Thunder con una distensión de grados II en los isquiotibiales de la pierna izquierda que le impedirá acabar la temporada regular y jugar la primera ronda de la fase eliminatoria de la NBA. El de Liubliana había hecho un mes de marzo con números para la historia batiendo récords de la franquicia angelina e incluso uno de Michael Jordan de hace 40 años y Los Ángeles Lakers estaban en el mejor momento del año con tan solo dos derrotas en los últimos 15 partidos. Doncic sabe que está en una etapa crucial para el futuro de su carrera y quiere acelerar su recuperación con un viaje a Europa para tratar su lesión con un médico especializado. Los Lakers, mientras tanto, siguen perdiendo partidos a la espera de una actualización positiva del estado físico del ex de Dallas Mavericks.

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Luka Doncic viajará a Europa para acelerar su recuperación

La estrella eslovena va a viajar a Europa para tratar su lesión e intentar volver cuanto antes. Shams Charania y Dave McMenamin, periodistas de ESPN, han sido informados por Bill Duffy, agente de WME Basketball (William Morris Endeavor Basketball) que Luka Doncic hará un viaje al otro lado del charco para ver a un médico especializado con el objetivo de acelerar su regreso a las canchas. El de Liubliana sabe que está en una de las temporadas más importantes de su carrera, la primera al completo como jugador de Los Ángeles Lakers y no quiere perder el gran nivel al que estaba antes de su lesión. El equipo angelino es uno de los candidatos al anillo y sin él en pista es difícil que avancen rondas en una conferencia Oeste que está muy igualada. Además, la baja de Doncic le va a impedir optar a los premios de final de temporada y ha eliminado las opciones de conseguir su primer MVP.

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¿Por qué Luka Doncic viaja a Europa para tratar su lesión?

Luka Doncic y su entorno han optado por viajar a Europa y ver a un médico especializado. El Doctor Jesse Morse, @DrJesseMorse en X, es experto en tratamientos con células madre y ha explicado en su cuenta que Alemania y Suiza son los líderes en este tipo de terapias y que lo más seguro es que vaya a recibir una combinación de células madre, tejido placentario y exosomas. Este tipo de tratamientos no están disponibles en Estados Unidos y eso explica este viaje. El esloveno no es el primer jugador en hacer esto ya que Kobe Byrant, cuando tuvo una lesión de rodilla en 2011, viajó en secreto a Alemania para recuperarse de su rodilla con plasma enriquecido.