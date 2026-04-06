Redacción ElDesmarque Madrid, 06 ABR 2026 - 11:11h.

Bronny James falló un pase y LeBron no dudó en corregirle

Los Lakers se quedan sin Luka Doncic: se perderá lo que resta de temporada regular

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A LeBron James le salió la vena de padre durante el partido de Los Ángeles Lakers frente a los Dallas Mavericks. El equipo angelino perdió frente a la franquicia de Dallas (128 - 134) en un encuentro marcado por la actuación estelar de Cooper Flagg, que anotó 45 puntos para los Mavericks y la bronca de LeBron a su hijo Bronny después de que este fallara un pase. Los Lakers están pasando por un momento difícil en el tramo más importante de la temporada después de las lesiones de Luka Doncic y Austin Reaves. El base esloveno se lesionó frente a los Oklahoma City Thunder con una distensión de grado II en los isquiotibiales de la pierna izquierda y no podrá jugar la primera ronda de Playoffs y el escolta estadounidense tiene una lesión muscular de segundo grado en el músculo oblicuo izquierdo que le hará estar fuera para lo que queda de temporada regular. Esto ha hecho que JJ Reddick, entrenador de Los Ángeles Lakers, cuente con Bronny James en la posición de base para algunos minutos cuando antes estaba jugando en la G League. El hijo de LeBron James cometió un error de 'rookie' y su padre le echó la bronca en medio del encuentro dejando una imagen curiosa.

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La bronca de LeBron James a Bronny por fallar un pase

Durante el tercer cuarto del partido entre Los Ángeles Lakers y los Dallas Mavericks, cuando el equipo de Dallas iba 8 puntos por delante de los de Los Ángeles, Bronny James falló un pase sencillo que iba dirigido a LeBron. El base estadounidense estaba siendo presionado por un rival y al darle el balón a su padre cometió el error de hacerlo por arriba. Marvin Bagley III llegó a contactar con la pelota y esta salió por la línea lateral. El 23 de los Lakers no dudó en corregir a su hijo en medio del partido y le echó la bronca exigiendo que el pase fuera picado para que el defensor no lo cortara. Aunque sean compañeros y estén en la NBA, la vena paternal de LeBron James sale de vez en cuando mientras comparte minutos en cancha con su hijo Bronny.

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Los Ángeles Lakers llegan con dudas a los Playoffs de la NBA

La bronca de LeBron James a su hijo habla del momento por el que están pasando Los Ángeles Lakers. Cuando los candidatos al anillo han activado la velocidad de crucero ganando partidos por inercia y pensando en los Playoffs de dentro de unos días, la franquicia angelina ha visto como Luka Doncic y Austin Reaves han caído lesionados. El base esloveno, aunque vaya a acelerar su recuperación para intentar llegar a la primera ronda, es casi seguro que se verá afectado por su lesión en los isquiotibiales y contará con una restricción de minutos. Reaves, por otro lado, tiene una lesión en el oblicuo izquierdo y no volverá a jugar en temporada regular. Está previsto que el estadounidense llegue a la serie de Playoffs y tendrá que tirar del carro junto a Lebron James.