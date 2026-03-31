Redacción ElDesmarque Madrid, 31 MAR 2026 - 10:20h.

El jugador fue apartado por la franquicia de Chicago después de unos comentarios polémicos en un directo de Instagram

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Otro episodio más en la NBA donde la carrera de un jugador se ve truncada por temas extradeportivos. Jaden Ivey, el que era hasta hace unas horas escolta de los Chicago Bulls, ha sido apartado de la liga norteamericana por su franquicia por una serie de comentarios en contra de la comunidad LGBTQ en un directo de Instagram desde su cuenta personal. El jugador estadounidense no estaba contando para su equipo y hace un mes declaró a los medios que "había dejado de ser quien era previamente" y que el antiguo Jaden Ivey "estaba muerto". Semanas más tarde, después de una larga transmisión en su perfil de Instagram donde estaba hablando sobre la religión y la adicción a la pornografía, Ivey hizo unos comentarios homófobos que han hecho que los Bulls corten su contrato. El escolta había sido sido elegido por los Detroit Pistons en el número 5 del Draft de 2022 y pese a ser traspasado el año pasado y apenas contar para la franquicia de Chicago, seguía siendo un jugador talentoso en el que muchas personalidades de la NBA veían potencial.

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¿Por qué los Chicago Bulls han apartado a Jaden Ivey de la NBA?

El escolta estadounidense realizó una serie de comentarios anti LGBTQ en un directo de Instagram desde su perfil: "El mundo proclama a la comunidad LGBTQ, ¿verdad? Proclaman el Mes del Orgullo, y la NBA también. Se lo muestran al mundo. Dicen: Unánse a nosotros al Mes del Orgullo para celebrar la maldad" dijo Ivey. Durante la transmisión, el jugador también habló de su adicción a la pornografía: "La NBA lo era todo para mí. No conocía a Dios. Cuando entré en la NBA era un 'fornicador', era un adicto al porno y solía emborracharme. Eso es lo único que sé". Además, no solo defendió su postura religiosa, sino que cuestionó abiertamente el sentido del éxito en la NBA lanzando varios mensajes polémicos. El jugador llegó a afirmar que "todos los anillos que tienen Stephen Curry, LeBron James o Michael Jordan no van a importar en el día del juicio final", señalando incluso directamente a Curry al asegurar que "no conoce a Jesús" y deseando su conversión al cristianismo. En esa misma línea, le quitó valor a los títulos y el dinero que se consigue dentro de la liga: "¿De qué sirve ganar el mundo y perder tu alma?" confesó. Ivey asegura que su salida de los Chicago Bulls se debe a la religión: "Me han echado por predicar sobre Jesucristo. Ningún equipo me va a querer, dirán que soy demasiado religioso" concluyó el jugador.

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Un gran talento desperdiciado

Jaden Ivey había sido elegido por los Detroit Pistons en el número 5 del Draft de 2022 para ser la segunda espada al lado de Cade Cunningham, actual estrella de la NBA y candidato al MVP. El escolta estadounidense había demostrado condiciones más que suficientes para asentarse en la liga. Cerró su primer año con 16.3 puntos de media, disputando 74 partidos (73 como titular). En su segunda temporada mantuvo esa regularidad (15.4 puntos por encuentro) y firmó grandes actuaciones como un encuentro de 37 puntos ante los Sacramento Kings. En su tercera temporada mejoró su promedio (17,6 puntos por partido), incluyendo un 'game winner' frente a los Toronto Raptors, antes de que una fractura de peroné cortara su progresión en enero de 2025. Después de esa lesión, no volvería a ser el mismo y en 2026 sería traspasado a los Chicago Bulls. Ivey está sin equipo y no se espera que ninguna franquicia de la liga le de una oportunidad a corto plazo.