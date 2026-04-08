La convocatoria del Barcelona con cuatro bajas para recibir al Atlético

Pablo Sánchez 08 ABR 2026 - 13:36h.

José Luis Martínez-Almeida avisa al CTA por el VAR tras la no expulsión de Gerard Martín

Primer asalto de la eliminatoria de cuartos

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Horas antes del encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, el conjunto blaugrana dio a conocer la lista de convocados para este primer envite. Una cita para la que Hansi Flick no podrá contar con cuatro futbolistar por lesión. Hombres como Raphinha, Christensen, De Jong y Bernal están fuera de la lista para un duelo clave.

La convocatoria del Barcelona

Así las cosas ante las ausencias ya conocidas, la convocatoria del Barcelona se compone de los siguientes jugadores: Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gavi, Ferran, Pedri, Lewandowski, Lamine Yamal, Joan Garcia, Rashford, Fermín, Casadó, Gerard Martín, Roony, Olmo, Kounde, Eric, Szczesny, Kochen, Cortés, Xavi Espart y Tommy.

Primera asalto en busca de las semifinales

El Spotify Camp Nou será el escenario este miércoles del quinto duelo de la temporada entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, que inician el primer asalto en la carrera por las semifinales de la Liga de Campeones, en el que el conjunto azulgrana se encomienda a su fortín para tomar ventaja en la eliminatoria. Desde el regreso el pasado noviembre al remodelado recinto ubicado en el barrio de Les Corts, el equipo catalán cuenta por victorias los catorce partidos que ha disputado como local: diez de LaLiga, tres de 'Champions' y uno de Copa del Rey con un balance de 47 goles a favor (3,35 por partido) y 9 en contra.

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Datos que permiten ser optimista al conjunto de Hansi Flick, cuyo principal objetivo es sacar rédito del 'factor' Camp Nou para afrontar con ciertas garantías el partido de vuelta, que se disputará el 14 de marzo en el Riyadh Air Metropolitano. Los precedentes esta temporada contra el Atlético sonríen al Barcelona. Ganó (1-2) hace tres días en Madrid para dejar encarrilado el título de Liga, se quedó a las puertas de la final de la Copa del Rey hace un mes (3-0) y en diciembre sumó un triunfo solvente (3-1) en la primera vuelta. El único lunar contra el equipo de Simeone fue el 4-0 en la ida de semifinales de la competición del KO.