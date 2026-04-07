José María Giménez viaja con el Atlético a Barcelona tras quedarse fuera de la convocatoria

El uruguayo, junto a la expedición rojiblanca pese a quedarse fuera de la lista

Simeone chocó la mano con Hansi Flick y luego le mandó una advertencia

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El Atlético de Madrid ha anunciado este martes por la tarde la convocatoria de Diego Pablo Simeone para el partido ante el FC Barcelona, correspondiente a la ida de cuartos de final de la Champions League. Una lista que estaba marcada por las ausencias de Jan Oblak, José María Giménez, Pablo Barrios y Johnny Cardoso, que están lesionados. El caso es que unos minutos más tarde, la expedición ha emprendido su viaje a la Ciudad Condal. Y en ese viaje sí que estaba el central uruguayo.

Las cámaras de ElDesmarque han captado a Giménez subiéndose al autobús del Atlético, rumbo al aeropuerto de Barajas para volar directamente a Barcelona. El charrúa, anteriormente, se quedó fuera de la lista "debido a unas molestias", según informó el propio club, que dejó al jugador "pendiente de evolución". Unos minutos más tarde, se subía al autobús rojiblanco tras saludar a los aficionados que se habían acercado a Majadahonda.

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El central, que ha perdido su condición de titular en las últimas semanas e incluso ha sido foco de críticas tras protagonizar varios fallos importantes, jugó 30 minutos el pasado sábado ante el Barça en el partido liguero del Metropolitano. Acabó con molestias, aunque aguantó en el terreno de juego hasta que finalizó el encuentro.

Durante los últimos días, esas molestias le han impedido trabajar con el resto del grupo hasta quedarse finalmente fuera de la convocatoria. De ahí que haya causado sorpresa verle en el viaje de la expedición colchonera a Barcelona, pese a que priori no estará en condiciones físicas para jugar.