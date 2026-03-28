El uruguayo ha perdido su sitio en el equipo de Simeone y ha cometido dos errores en sus dos últimos partidos

Las cinco salidas que maneja el Atlético de Madrid para el próximo verano

Compartir







José María Giménez vive su peor momento en el Atlético de Madrid. Relegado al banquillo en los partidos importantes, el uruguayo ha quedado señalado en sus dos últimas actuaciones. Y eso que apenas ha jugado unos minutos: cometió un penalti ante el Tottenham y regaló el tercer gol al Real Madrid en el derbi. Una situación que, según cuentan desde su entorno, no está llevando nada bien.

El charrúa ha participado en 23 partidos este curso, pero ha perdido protagonismo respecto a temporadas anteriores. Forma parte de la 'unidad B', se ha visto relegado al banquillo ante el buen rendimiento de Pubill y Hancko en la zaga e incluso está por detrás en la línea de rotación de Le Normand.

Por si fuera poco, sus últimas actuaciones han sido muy negativas. Ante el Tottenham, entró al campo en el 87' y regaló un penalti absurdo a los Spurs en el 88' que provocó la derrota en el partido, aunque sin relevancia en la eliminatoria. Unos días más tarde, en el derbi del Santiago Bernabéu, entró en el 46' y regaló un gol a Fede Valverde en el 55', con apenas 10 minutos sobre el terreno de juego. En esta ocasión, sí tuvo incidencia en el resultado final.

José María Giménez, "enfadado y desmotivado" y posible salida

El central, que suma casi 1.500 minutos esta temporada, tiene 31 años y contrato hasta 2028, pero cada vez son más las voces que apuntan a una posible salida el próximo verano. Sobre todo por su situación deportiva y esa pérdida de protagonismo. Lleva 13 años en el club, desde 2013, y podría estar ante sus últimos encuentros con la camiseta rojiblanca. El Fernabahce ya ha mostrado interés en firmarle.

PUEDE INTERESARTE Sólo dos jugadores del Atlético de Madrid entre los 23 más valiosos de LaLiga, según Transfermarkt

Y el jugador, a todo esto, tampoco está bien anímicamente. "Está enfadado y desmotivado", asegura el Diario As de fuentes del vestuario atlético. Lleva toda una vida vistiendo la elástica rojiblanca, desde que aterrizara en el Vicente Calderón procedente de Uruguay, y podría estar ante el fin de una etapa.