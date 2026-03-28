Real Madrid y Barcelona dominan por completo la clasificación de futbolistas más valiosos

El plan del Atlético de Madrid con Julián Álvarez para evitar su fichaje por el Barcelona

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El día a día del Atlético de Madrid consiste en luchar contra dos gigantes. En lo deportivo y en lo económico. Pese al intento de meter en muchas ocasiones al cuadro rojiblanco entre los aspirantes al título, lo cierto es que su plantilla casi siempre sale mal parada a la hora de compararla con los colosos. Y para muestra, la última actualización de Transfermarkt sobre los jugadores más valiosos de LaLiga EA Sports.

Los jugadores más valiosos de LaLiga EA Sports

El dato es certero: sólo hay dos jugadores del Atlético entre los 23 más valiosos del fútbol español. Julián Álvarez es el primer futbolista colchonero en aparecer en esta lista de Transfermarkt con un valor de 90 millones de euros. Lo hace en octava posición, por detrás de Lamine Yamal, Mbappé, Pedri, Vinícius, Bellingham, Fede Valverde y Fermín, y empatado además con Arda Güler.

La cuestión es que entre los 23 primeros sólo hay dos jugadores del cuadro colchonero. Además de Julián, el otro atlético que aparece en los primeros puestos de la lista es Pablo Barrios, con un valor de mercado de 60 millones de euros y empatado con Álvaro Carreras.

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Una lista que, eso sí, siempre tiene sus dosis de polémica. Cualquier jugador que milite en Real Madrid o Barça ve inflado su valor de mercado de manera exponencial. Especialmente llamativo es el caso del equipo madridista. Por poner dos ejemplos: Thiago Pitarch se ha lanzado a los 30 millones de valor con sólo seis partidos en la élite y Arda Güler aparece por delante de jugadores como Raphinha. Cuanto menos curioso.

Los jugadores más valiosos del Atlético de Madrid

Para encontrar al siguiente jugador del Atlético en la clasificación general de LaLiga hay que descender al puesto 24º, donde aparece Álex Baena con un valor de 45 millones de euros, similar al de Frenkie de Jong o Mastantuono.

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Así pues, Julián (90), Pablo Barrios (60) y Baena (45) ocupan el podio de los tres futbolistas más valiosos del Atlético de Madrid, según la última actualización de Transfermarkt. Le siguen posteriormente Lookman y Giuliano Simeone (40) y Hancko (35).

Posteriormente irrumpen Pubill (28), Le Normand (25), Nico González (24), Marcos Llorente (22), Johnny Cardoso (22), Thiago Almada (20), Ruggeri (20) y Rodrigo Mendoza (20).

Por debajo de los 20 millones de valor de mercado están Oblak (17), Nahuel Molina (15), Giménez (12), Griezmann (10) y Obed Vargas (8). Y en las tres últimas posiciones están Koke (6), Lenglet (5) y Musso (3).