Pablo Sánchez 25 MAR 2026 - 12:28h.

El Atlético publica su propio 'Tiempo de Revisión' y pone el foco en las faltas del derbi madrileño

Contrato en vigor hasta 2028

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Se avecinan cambios importantes en el Atlético de Madrid. Con la temporada en su momento candente, se atisban movimientos intensos en el vestuario de cara al futuro, similares al que se producirá con Antoine Griezmann próximamente. Otro de los nombres que está en la rampa de salida es el de José María Giménez. El club colchonero peina el mercado en busca de opciones futuribles para una retaguardia que puede variar en los meses venideros.

Según informan diversos medios turcos, José María Giménez está en la agenda del Fenerbahçe para reforzar la defensa. El uruguayo es el favorito del conjunto otomano para acompañar al resto de ocupantes en esa línea. Giménez tiene contrato en vigor en el Metropolitano hasta 2028, una situación que puede variar a corto plazo con un futbolista cuyo valor actual en el mercado ronda los 10 millones de euros. Se espera que el central se marche del Atlético en verano después de 13 temporadas en el equipo.

De momento, no hay pasos importantes en la operación. El Fenerbahçe pretende reunir las condiciones óptimas para afrontar el fichaje y esperar iniciar las negociaciones si el Atlético no eleva sus exigencias económicas.

Varios cambios en el horizonte

Se avecinan novedades en el vestuario del Atlético de Madrid a corto plazo. La defensa es el escenario en el que se atisban más movimientos. Clément Lenglet, Giménez y Le Normand podrían marcharse este próximo verano pese a que algunos de ellos tengan contrato en vigor más allá de junio. No se espera que existan problemas para llegar a un acuerdo positivo para todas las partes.

A todos ellos hay que sumar la de Antoine Griezmann a Orlando, una salida ya confirmada después del acuerdo alcanzado. Será ante el Girona, en el Metropolitano, cuando el francés se despida de la que ha sido su casa durante tantos años.