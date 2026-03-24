Celia Pérez 24 MAR 2026 - 13:38h.

El central cuenta vivir un momento muy dulce en el conjunto rojiblanco

El Atlético responde al CTA por no dar explicaciones del penalti a Marcos Llorente: "Esperando"

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El Atlético de Madrid cayó derrotado este domingo ante el Real Madrid en el derbi del Santiago Bernabéu. Un partido que poco influía en las aspiraciones ligueras del cuadro rojiblanco y que ya deja atrás para poner el punto de mira en la final de Copa del próximo mes en La Cartuja. Antes de todo eso, los internaciones del cuadro rojiblanco han viajado con sus selecciones en este parón. Uno de ellos es David Hancko, que ha sido galardonado como el mejor jugador del año 2025 en Eslovaquia, dejando así su felicidad en lo que considera una etapa muy ilusionante con el cuadro rojiblanco.

"Estoy viviendo un momento muy especial, pero si soy sincero a veces sufro del síndrome del impostor. En el último partido contra el Real Madrid, cuando entraba al túnel, me dije: ‘¿Dónde estoy?’. Luego estoy en el campo con esas estrellas, llegan esos pequeños éxitos como un partido ganado, un gol en la Champions League... Siento mucha gratitud e intento disfrutarlo", puntualizó el futbolista.

"Es un gran honor para mí estar entre los mejores, en parte de debe al Atlético. Admito que jamás soñé con algo así. Si bien los premios individuales no son lo principal para nosotros, lo cambiaría ahora mismo por estar en el Mundial", añadió SportSK.

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El futbolista eslovaco suma en lo que va de temporada un total de 42 partidos, repartidos en LALIGA, Champions League, Copa y Supercopa, y en los que ha anotado tres goles y ha dado tres asistencias. Gracias a la confianza de Simeone se ha ganado un hueco en el once a base de su buen rendimiento. Ahí es donde quiere seguir. "Siendo sincero, prefiero quedarme en el Atlético hasta el final de mi contrato, renovarlo y estar allí el mayor tiempo posible. Mi objetivo ahora es ganar títulos en Madrid”, confesó.