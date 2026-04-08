Redacción ElDesmarque Madrid, 08 ABR 2026 - 10:17h.

El alcalde de la Comunidad de Madrid no ha dudado en opinar sobre los árbitros y el VAR

Iturralde González saca una negativa conclusión del VAR tras la polémica del Atlético-Barça y estalla: "Es lo más grave"

Compartir







José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha querido opinar sobre una de las jugadas más polémicas de la jornada pasada en LA LIGA EA Sports. El del Partido Popular es un reconocido aficionado al fútbol e hincha del Atlético de Madrid y no ha dudado en mojarse sobre la revisión de la no expulsión de Gerard Martín que el CTA (Comité Técnico de Árbitros) ha publicado en el perfil de X de la Real Federación Española de Fútbol (@RFEF). Este organismo no le ha dado la razón al colegiado de la sala VOR del encuentro y el alcalde de la capital española, después de ser preguntado por el FC Barcelona - Atlético de Madrid de la ida de los cuartos de la Champions League que se disputará esta noche en el Camp Nou a las 21.00, no ha dudado en acordarse de la acción y de la revisión del CTA. Además, también ha confesado que le haría ilusión ser presidente del Atlético de Madrid en un futuro. Puedes ver las declaraciones del alcalde madrileño en el vídeo superior.

La actuación del VAR en el Atlético de Madrid - FC Barcelona y la revisión del CTA

En el minuto 46 del encuentro que enfrentaba al Atlético de Madrid y al FC Barcelona en la jornada 30 de LA LIGA EA Sports, Gerard Martín, defensor blaugrana, despeja el balón y posteriormente impacta en el tobillo de Thaigo Almada, jugador rojiblanco. La primera decisión del árbitro es expulsar al culé, pero tras una llamada de la sala VOR, Busquets-Ferrer decide acudir al VAR para revisar la jugada. Tras ver la acción, decide quitarle la tarjeta roja para sustituirla por una amarilla. El periodista Isaac Fouto y el perfil de X de 'Archivo Var' recogen que el CTA cree que la intervención del VAR fue más grave que el cambio de opinión del árbitro y Mario Melero López, el colegiado que estaba a en la sala VOR, será sancionado por el propio organismo. La RFEF ha publicado la revisión del CTA y ha dictaminado que el central del Barcelona debió ser expulsado.

José Luis Martínez-Almeida opina sobre los árbitros y el VAR

El alcalde de Madrid estaba yendo a ver la ida de los cuartos de final de la Champions League que enfrentaba al Real Madrid contra el Bayern de Munich cuando fue preguntado por el FC Barcelona - Atlético de esta noche y no dudó en llevar la respuesta por otro lado: "Estoy pensando más en lo que ha dicho el Comité Técnico de Árbitros sobre la jugada del sábado, esa no me la quito de la cabeza" dijo Martínez-Almeida. El alcalde se mojó con la actuación arbitral del encuentro liguero de la pasada jornada entre estos dos mismos clubes y y fue muy claro con su opinión sobre el VAR: "A mí lo que me convenció es el árbitro, lo que no entendí es la intervención del VAR y parece que el comité técnico tampoco. No me gusta el VAR" concluyó.