Pablo Sánchez 08 ABR 2026 - 08:21h.

El CTA junta las jugadas de Gerard Martín, Unai Núñez y Valentín Gómez y explica las diferencias: sólo dos son roja

El excolegiado no entiende el cambio de decisión

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La polémica generada tras el partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona a raíz de la decisión desde la sala VAR de no expulsar a Gerard Martín por su entrada tiene nuevos capítulos. Al 'neverazo' que le espera a Melero López y al veredicto del CTA reconociendo el error le acompaña la respuesta del club colchonero en las redes sociales. La mencionada explicación del organismo arbitral a través de su habitual programa Tiempo de Revisión ha sido objeto de repulsa por parte de un excolegiado como Iturralde González.

Durante su tertulia en El Larguero de la Ser, Iturralde sacó una conclusión muy negativa del funcionamiento del VAR a raíz de la explicación del CTA en dicho programa de por qué se cometió un error al cambiar la decisión inicial de Busquets Ferrer de expulsara Gerard Martín.

"Me parece lo más grave que ha pasado en muchísimo tiempo. No que entre el VAR o que sea roja o amarilla. Lo más grave e sque ellos mismos reconocen que el VAR induce al árbitro. El VAR es el que ha arbitrado, lo están reconociendo ellos. Están reconociendo que el VAR induce a un árbitro internacional a cambiar la decisión. Es lo más grave de Tiempo de Revisión", sentenció.