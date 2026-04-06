Pablo Sánchez 06 ABR 2026 - 19:03h.

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Críticas a la diferente forma de actuar del club

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La acción polémica del duelo del pasado sábado entre el Atlético de Madrid y el Barcelona sigue dando que hablar. La no expulsión de Gerard Martín por su pisotón ha generado mucho debate y el enfado público del conjunto rojiblanco. Desde declaraciones de protagonistas como Musso hasta de dirigentes como Gil Marín. Unas críticas que han generado disparidad de opiniones y que han sido objeto de análisis en ElDesmarket.

Jorge Picón, uno de nuestros contertulios, no ve seria la doble vara de medir del Atlético con este tipo de críticas y compara la forma en la que ha denunciado esta acción el club en esta ocasión a cómo lo hizo en el último enfrentamiento ante el Real Madrid.

La opinión de Jorge Picón en ElDesmarket

"No criticaré que cualquier club que considere se queje de la manera que se queje, estoy a favor de que cada uno tome sus decisiones. Yo aquí creo que el Atlético de Madrid tiene la vara de medir de quién es mi socio y quién no. En este caso la jugada que se queja Nacho del penati de Julián creo que no hay queja ahí. En la jugada contra el Real Madrid el Atlético se dedicó a poner tuits porque considera que es la manera de denunciarlo. Con esos tuits, comparado con la acción contra el Barcelona en el Metropolitano y la carta de Gil Marín, demuestra que lo que es más grave es lo que pasó contra el Barcelona", prosiguió.

Si tu consideras que lo que pasó contra el Madrid es muy grave tu haces otra carta. Si tu estás tan enfadado con una decisión arbitral y consideras que ha sido injusto contigo tienes que denunciarlo de manera seria y real. Lo que no puedes es poner tuits como un quinceañero diciendo que el tiempo de revisión, el dibujito. Me parece una cosa ridícula. Denúncialo de verdad".