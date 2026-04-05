Joaquín Anduro 05 ABR 2026 - 22:17h.

El Atlético emite un comunicado con Gil Marín disparando a los árbitros

Simeone se muerde la lengua por la roja retirada a Gerard Martín: "Cuando una jugada es tan clara, no hace falta ni hablar"

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El Atlético de Madrid acabó muy enfadado con el arbitraje del partido ante el Barcelona y ya se pudo comprobar este mismo sábado con las declaraciones de Simeone y los propios futbolistas o con el mensaje en redes sociales denunciando disparidad de criterios por parte del CTA. Ahora es el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, el que ha puesto en la diana al Comité Técnico de Árbitros reflejando que "sólo queda sentir vergüenza".

En el conjunto colchonero, más allá de la expulsión de Nico González que el Cholo consideró como justa, el enfado llega por la tarjeta roja que Busquets Ferrer le quitó a Gerard Martín tras consultar el VAR. Gil Marín ataca al CTA por ocultar comentarios en los audios del VAR y el mal uso del videoarbitraje al corregir una jugada en la que, en su opinión, no deberían haber entrado.

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El comunicado de Gil Marín por el arbitraje del Atlético-Barça

Miguel Ángel Gil ha querido analizar lo sucedido en el partido que nos enfrentó al Barcelona y en especial la rectificación de la expulsión de Gerard Martín, con una intervención decisiva e intervencionista por parte del VAR: “Cuando vemos las imágenes y escuchamos los audios que comparte la Federación, solo queda sentir vergüenza. No es posible que nos dejen escuchar sus comentarios, completamente contrarios a lo que debería ser el correcto funcionamiento del VAR, y no pase nada. Los árbitros tienen el mismo derecho a equivocarse que jugadores, técnicos y dirigentes, pero los errores del juego son eso, errores. Otra cosa es que un árbitro desde el VAR predisponga al principal cuando está juzgando una acción”.

Para nuestro consejero delegado, “el árbitro de campo debe tener la responsabilidad y tomar las decisiones interpretando la intención de cada uno. El VAR solo debe intervenir para corregir errores no interpretables, no para decidir en lugar del árbitro principal”.

También quiso comentar los distintos criterios que se han aplicado últimamente a jugadas iguales: “No es normal que en jugadas iguales se tomen decisiones diferentes, se cambie el criterio y no sepamos a qué atenernos. Nos ha ocurrido en las dos últimas jornadas. No tiene sentido”.

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Finalmente, Miguel Ángel Gil resaltó el hecho de que el propio CTA explicara una jugada igual a la de ayer en un partido Betis-Rayo considerando que debía haberse mostrado tarjeta roja: “Y lo peor de todo es que el propio CTA explique una jugada hace unas jornadas, asegure que debería haberse resuelto mostrando tarjeta roja y ayer en una jugada idéntica el árbitro tome la decisión correcta y el VAR le lleve al error extralimitándose en sus funciones, ésas que nos han explicado a jugadores, técnicos y directivos y que lamentablemente luego no se cumplen”.