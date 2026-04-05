Fran Fuentes 05 ABR 2026 - 18:11h.

Se le reducen las opciones al Cholo para confeccionar su centro del campo

Marcos Llorente se disfraza de crema solar en modo de crítica: "Alternativas reales"

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Koke Resurrección no podrá estar en el partido del Atlético de Madrid frente al Sevilla FC. El mediocentro rojiblanco será baja en el conjunto rojiblanco debido a que cumplirá ciclo de amonestaciones tras ver tarjeta amarilla en la derrota frente al FC Barcelona. En este sentido, el capitán colchonero mete en un problemón a Diego Pablo Simeone. Y es que el Cholo tendrá que inventar para completar su centro del campo de cara al próximo partido debido a la gran cantidad de bajas que tiene el equipo en el centro del campo.

Y es que en este momento el Atlético de Madrid tiene a tres de sus cinco mediocentros lesionados. Rodrigo Mendoza se supone que está en la recta final de su recuperación, aunque aún tiene difícil estar frente al Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán el próximo fin de semana. Del mismo modo, Pablo Barrios y Johnny Cardoso siguen fuera y su regreso, de momento, es toda una incógnita. en este sentido, el único que tendría alguna opción de entrar sería el ex del Elche, mientras que los otros dos parecen mucho más alejados de volver.

Tampoco estarán, en otras posiciones, Nico González tras su expulsión, así como Marc Pubill, quien sigue ultimando su recuperación.

Marcos Llorente, la solución del Atlético ante la baja de Koke

El único futbolista que Diego Pablo Simeone tiene sano es Obed Vargas, cuya actuación frente al FC Barcelona estuvo lejos de ser contundente o rotunda como para merecer darle continuidad. Sin embargo, en este momento el Cholo no tiene a nadie más. Junto a él se espera que aparezca Marcos Llorente. El lateral, otrora mediocentro, cumplió ciclo de amonestaciones en el Metropolitano ante el conjunto barcelonista, y el técnico argentino le recupera en un momento clave.

Este problema no será tan intenso en el partido frente al FC Barcelona del próximo miércoles. Y es que Koke volverá a estar disponible y Marcos Llorente también, así que todo apunta a que el centro del campo está más que definido de cara al partido de ida de los cuartos de final. El problemón llega frente al Sevilla, y con toda una semana en la que los jugadores colchoneros tendrán que recuperar durante la semana y rezar para que ninguno de ellos coja un resfriado o se resienta de algún tipo de molestia muscular.

Sea como fuere, el técnico argentino tiene un abanico bastante reducido de opciones, y un jugador como Obed Vargas, que aún lleva muy poco en el club, tendrá que dar un paso adelante en estas semanas tan complicadas de competición.