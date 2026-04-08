Pepe Jiménez Sevilla, 08 ABR 2026 - 16:33h.

Por qué el Betis juega hoy miércoles en Europa League y no el jueves

El Betis deberá gestionar, con mucho cuidado, las amarillas en la cita en Portugal

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Con todo... pero pendiente de la sanción. El Real Betis se enfrentará este miércoles al Braga en la ida de los cuartos de final de la Europa League con el objetivo de conseguir un primer triunfo que le permita dar un paso en la eliminatoria pero deberá hacerlo con máximo cuidado: Pellegrini, con cinco apercibidos de sanción.

Como sucede en LALIGA, el paso de las jornadas va cargando de tarjetas a los jugadores del Betis y el conjunto verdiblanco llega a la cita de este miércoles con cinco jugadores, varios de suma importancia, apercibidos de sanción.

Los apercibidos de sanción en el Betis son Pau López, Aitor Ruibal, Natan, Valentín Gómez y Junior Firpo, siendo estos dos últimos hombres menos habituales en los planes de Manuel Pellegrini.

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Cabe recordar, además, que Junior Firpo ha caído lesionado durante varias semanas, por lo que no podrá ver la tarjeta amarilla este miércoles ni, posiblemente, estará disponible para jugar la vuelta en La Cartuja.

La 'última' cita con apercibidos en el Betis

Es importante señalar que en la UEFA Europa League las amarillas se limpiarán una vez terminen estos cuartos de final que ahora se disputan. Esta norma se aprobó en el curso 14/15, con el objetivo de evitar que los jugadores que más minutos suman pudiesen perderse una final por acumulación de tarjetas.

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Esto le sucedió a Xabi Alonso, exjugador y exentrenador del Real Madrid, en la Champions League de 2014, donde no pudo jugar la final de Lisboa por suma de cartulinas.

Otra situación a tener en cuenta en este Betis que afronta este miércoles una cita histórica para la entidad y para muchos de sus jugadores, que tienen claro que su objetivo es poder jugar la final de la Europa League tras perder la Conference League el pasado año.