Pablo Sánchez 25 MAY 2026 - 22:44h.

Mr. Asubío desvela los partidos de LALIGA EA Sports que contarán con la Ref Cam y las novedades con el fuera de juego

Datos sobre el trabajo de cada uno de ellos

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El final de la temporada da para analizar muchos apartados de la competición. Uno de los que siempre da mucho que hablar es el arbitraje y su actuación global a lo largo del año. Mr. Asubío, habitual colaborador en ElDesmarque, nos dejó un ranking con los que han sido para él los mejores colegiados del curso y con aquellos que optan a descender.

Un listado que habla bien y mal a partes iguales entre los diferentes árbitros de esta temporada en LALIGA EA SPORTS. Los focos apuntaron hacia ellos durante cada jornada y ahora es el momento de diagnosticar qué nota han obtenido en líneas generales. Para ello, Mr. Asubío nos facilita su ranking personal.

El ranking de árbitros de Mr. Asubío