Los cinco mejores y peores árbitros de la 25/26 y los que pueden descender: el ranking de Mr. Asubío
Mr. Asubío desvela los partidos de LALIGA EA Sports que contarán con la Ref Cam y las novedades con el fuera de juego
Datos sobre el trabajo de cada uno de ellos
El final de la temporada da para analizar muchos apartados de la competición. Uno de los que siempre da mucho que hablar es el arbitraje y su actuación global a lo largo del año. Mr. Asubío, habitual colaborador en ElDesmarque, nos dejó un ranking con los que han sido para él los mejores colegiados del curso y con aquellos que optan a descender.
Un listado que habla bien y mal a partes iguales entre los diferentes árbitros de esta temporada en LALIGA EA SPORTS. Los focos apuntaron hacia ellos durante cada jornada y ahora es el momento de diagnosticar qué nota han obtenido en líneas generales. Para ello, Mr. Asubío nos facilita su ranking personal.
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El ranking de árbitros de Mr. Asubío
En el vídeo superior puedes conocer cuáles son los mejores y peores árbitros de la temporada 25/26 para Mr. Asubío: