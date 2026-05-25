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Los cinco mejores y peores árbitros de la 25/26 y los que pueden descender: el ranking de Mr. Asubío

Los cinco mejores y peores árbitros de la 25/26 y los que pueden descender, el ranking de Mr. Asubío
Sánchez Martínez, durante un partido esta temporada.. ElDesmarque
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El final de la temporada da para analizar muchos apartados de la competición. Uno de los que siempre da mucho que hablar es el arbitraje y su actuación global a lo largo del año. Mr. Asubío, habitual colaborador en ElDesmarque, nos dejó un ranking con los que han sido para él los mejores colegiados del curso y con aquellos que optan a descender.

Un listado que habla bien y mal a partes iguales entre los diferentes árbitros de esta temporada en LALIGA EA SPORTS. Los focos apuntaron hacia ellos durante cada jornada y ahora es el momento de diagnosticar qué nota han obtenido en líneas generales. Para ello, Mr. Asubío nos facilita su ranking personal.

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El ranking de árbitros de Mr. Asubío

En el vídeo superior puedes conocer cuáles son los mejores y peores árbitros de la temporada 25/26 para Mr. Asubío:

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