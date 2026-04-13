Saray Calzada 13 ABR 2026 - 16:25h.

Mr. Asubío habla de la designación de la Copa del Rey, algo que ya adelantó en ElDesmarque hace mas de un mes

Santi Cañizares señala al VAR tras el penalti no pitado a Mbappé: "Está sentado en un sillón"

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Javier Alberola Rojas ha sido el elegido para pitar la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Esta designación no está exenta de polémica ya que hace apenas unas horas protagonizó una decisión polémica en el Real Madrid - Girona. Mbappé recibió un codazo en el área que acabó con sangre y una brecha en la frente y el colegiado ni si quiera fue al monitor a ver la acción. Con la el duelo decisivo por jugarse en unos días se ha conocido que era justo él el que arbitraba y Mr. Asubío ha explicado en ElDesmarque el por qué de esta decisión. Una elección que el propio experto arbitral adelantó hace unas semanas en este medio.

"Ya le llegaba su turno. No había pitado una final hasta ahora. En enero dio un salto en el escalafón internacional. Es el futuro del arbitraje español. Me parece una decisión acertada y hay que ponerlo en el escaparate para que los jefes de UEFA y FIFA le echen el ojo", comenzaba diciendo.

Mr. Asubío y el error del CTA

Mr. Asubío también hablaba de la polémica más reciente. "La única sombra es la incorrecta designación para el Real Madrid - Girona del pasado viernes. Si tienes en consideración que este árbitro va a pitar la final del sábado pues lo mejor es que descansara el fin de semana pasado o no ponerlos en uno de estos escaparates de uno de los principales equipos de LALIGA que tienen más altavoz que el resto. Ese es el punto gris que este nuevo CTA debe mejorar porque diez meses en el sillón se toman decisiones que no son correctas. Esta fue una de ellas", terminó diciendo el experto arbitral al respecto.

Alberola rojas ha estado en el foco en las últimas horas por este error y habrá que ver si toda esta presión mediática le influye o no para la final de la Copa del Rey.