Diego Páez de Roque 11 ABR 2026 - 16:40h.

Matarazzo y Oyarzabal fueron a quejarse al colegiado tras el pitido final

Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes, entre algodones en la Real Sociedad para la final de Copa

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El derbi vasco se saldó con un empate in extremis. El partido que abría este sábado de la jornada 31 de LALIGA EA Sports ha dejado muchos goles tanto en la portería de la Real Sociedad como del Deportivo Alavés.

Anoeta presenció goles de principio a fin. Comenzó con el tanto en propia puerta de Caleta Car, aunque la Real Sociedad supo reaccionar. Aun así, el Alavés volvió a ponerse por delante, pero los de Matarazzo le dieron la vuelta a falta de media hora para finalizar el encuentro.

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El encuentro se decidió en la última jugada del mismo. El cuarto árbitro mostró 5 minutos en el electrónico, pero se terminarían jugando varios minutos más. Fue en el 97 cuando Lucas Boyé hizo el tanto del empate, aunque incluso dejó algún minuto más donde la Real Sociedad tuvo un córner a favor.

El motivo del enfado de la Real Sociedad

Al finalizar el encuentro, Mikel Oyarzabal, que no disputó ni un minuto, y Pellegrino Matarazzo salieron del banquillo a protestar a García Verdura, árbitro del encuentro. Beñat Turrientes, que habló para Movistar+ trsa el choque, reconoció la bronca al colegiado.

"Nos han metido el gol y yo creo que después del córner que hemos tenido podía haber dejado seguir la jugada para ver cómo acababa. Ha pitado cuando el balón estaba en el área de ellos. Estamos dolidos porque creo que hemos merecido ganar. Ahora a descansar, que tenemos una final muy bonita por delante", comenzó diciendo el centrocampista.

En cuanto al partido, reconoció que encajaron dos goles de rebote donde no se entendieron bien y en otro mal despeje. "Hemos reaccionado bien. Hemos conseguido remontar y ponernos 3-2, una pena el último gol".

Beñat Turrientes también fue protagonista en uno de los goles de la Real Sociedad, después de su gran disparo que se estrelló en el palo, pero que rebotó en el Antonio Sivera y acabó entrando. Es por ello que el gol terminó siendo en propia portería.

"Para mí es mío", dijo con una sonrisa. "Es verdad que da en el palo y luego la mete el portero. Me la cuento para mí", añadió.