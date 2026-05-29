Álvaro Borrego 29 MAY 2026 - 16:49h.

Las cámaras de ElDesmarque salen a la calle para conocer cómo valora el sevillismo todo lo que pasa alrededor del club y la supuesta negativa a Sergio Ramos

La penalización económica que será requerida a Sergio Ramos por el incumplimiento de lo acordado

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El giro radical de los acontecimientos en la negociación de la venta del Sevilla FC ha ocupado toda la actualidad sevillista esta semana. La nueva oferta del grupo que lidera Sergio Ramos, con la pretensión de renegociar las condiciones, ha hecho saltar por los aires el principio de acuerdo que tenía con los grandes accionistas de la entidad, que se sienten "traicionados" por las formas y las pocas garantías de pago que ha ofrecido el hasta hace dos días principal postor para hacerse con la compra del club. Un receso que abre una nueva etapa a contrarreloj en la entidad, con la necesidad prematura de acelerar una ampliación de capital -obra del que finalmente lo compre- para poder al menos inscribir a los fichajes que se puedan concretar este verano.

Este domingo 31 expira definitivamente el periodo de exclusividad (LOI) del que disponían los socios de Sergio Ramos, que en principio ofrecerá una rueda de prensa este lunes para argumentar el porqué de ese cambio de estrategia y las tiranteces que ha encontrado en la negociación. A partir de hoy, con la venta en el aire, se abre un nuevo periodo de incertidumbre, con los grandes accionistas reiniciando el proceso en busca de una venta exprés. "Un palo" para la afición sevillista, que considera que "esto no va a acabar nunca".

Las cámaras de ElDesmarque han salido a la calle para conocer la opinión del sevillismo, en su amplia mayoría defendiendo la postura de Sergio Ramos. "Ha hecho bien bajando la oferta es lo normal, piden por encima de lo que vale el Sevilla FC", espetaba un aficionado, que confía en que "al final lo acabarán comprando”, aunque su postura contra el actual consejo de administración sigue siendo clara: "Son unos golfos. Están matando al Sevilla FC. Son los culpables ellos y sus decisiones. El Sevilla se está muriendo por culpa de ellos. No va a acabar nunca esto”.

Algunos otros no ven la luz al final del túnel, y atisban un futuro todavía peor: "Como no se venda el club la situación es muy complicada. Si no venden acaban bajando a segunda división. Van a terminar vendiendo. Yo creo que al final venderán a Ramos. No lo veo nada claro. El año que viene pinta muy mal. El club se está muriendo por dentro”.

¿Los grandes responsables? La afición lo tiene claro. ¿Quieres saber la opinión de los aficionados? Puedes verla en el vídeo de arriba.