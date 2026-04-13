Fran Fuentes 13 ABR 2026 - 13:38h.

También se conoce quién estará en el VAR para el encuentro

El motivo del enfado de la Real Sociedad con el árbitro tras empatar con el Alavés: "Estaba en su área"

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El Comité Técnico de Árbitros ha premiado a Javier Alberola Rojas, y será el encargado de dirigir la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Una noticia que la Real Federación Española de Fútbol ha comunicado de manera oficial a través de sus perfiles, apenas tres días después de que el árbitro del colegio de Castilla-La Mancha no señalara un flagrante penalti de Vitor Reis sobre Kylian Mbappé. El zaguero brasileño propinó un codazo al delantero francés, provocándole una importante brecha en la cabeza, pero el colegiado interpretó que no había nada punible.

Del mismo modo, desde el VAR tampoco avisaron. Y uno de los presentes en la Sala VOR será, precisamente, otro que decidió no avisar tras ver la jugada repetida: Daniel Jesús Trujillo Suárez. Este, que acompañará a Jorge Figueroa Vázquez y a Luis Mario Milla Alvéndiz, también entendió que no había ningún motivo para contradecir la decisión del árbitro de campo.

Según ha podido saber ElDesmarque, la decisión ha causado estupor en el seno del Real Madrid. Y es que tan solo tres días después de un error claro y manifiesto que perjudica a los intereses del club, el CTA le concede el privilegio de arbitrar en uno de los partidos más importantes del fútbol español.

Cómo les ha ido a Atlético y Real Sociedad con Alberola Rojas

En lo que afecta a Atlético de Madrid y Real Sociedad, ninguno de los dos clubes tiene grandes polémicas en torno a la figura de Javier Alberola Rojas. Por parte de los rojiblancos hay que remontarse a 2019 para que el club protestara una tarjeta amarilla a Álvaro Morata después de darle 'una colleja'. Y es que el árbitro le dio un leve toque con la palma al delantero, que entonces vestía de rojiblanco. Un gesto que no gustó nada al colchonero y que le recriminó en ese mismo momento. Ante la protesta, el árbitro manchego le amonestó, justificando esta decisión por "formular observaciones a una de mis decisiones".

En el seno de la Real Sociedad, con Alberola Rojas no hay nada especialmente grave, pero en el VAR estará Jorge Figueroa Vázquez, el colegiado se 'tragó' una patada sin balón de Endrick.