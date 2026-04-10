Saray Calzada 10 ABR 2026 - 10:01h.

Fran Soto estuvo en 'El Larguero' y tuvo un tenso desencuentro con Iturralde González por Sánchez Arminio

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El arbitraje no vive su mejor momento. Cada jornada se cuestionan algunas de las actuaciones de los colegiados en el campo. Fran Soto es el actual presidente del Comité Técnico de Árbitros y estuvo en 'El Larguero'. Ahí tuvo un desencuentro con Iturralde González, antiguo árbitro y ahora comentarista del programa de radio. En la mesa se pusieron varios temas para debatir, pero las chispas saltaron cuando salió el nombre de Victoriano Sánchez Arminio.

Iturralde le preguntó si había eliminado el premio que llevaba el nombre del que fue presidente también de los árbitros. "A mí no me consta", dijo Fran Soto. Para el excolegiado la figura del que fuera su jefe es sagrada y empezó un desencuentro entre ellos. "Entonces aprende un poco más de arbitraje". "A Victoriano Sánchez Arminio no se le pisa. Victoriano Sánchez Arminio ha sido el mejor presidente que ha habido en toda la historia", le dijo González.

De este tema se fueron a unas palabras pronunciadas por Fran Soto en una entrevista sobre la forma en la que van a ascender los árbitros a Primera División. "Has dicho que van a subir por meritocracia, ¿cómo subí yo?", le preguntaba Iturralde. El presidente del CTA le decía que no sabía cómo él había llegado a la élite arbitral. "La edad para ascender y descender se quitó hace tiempo, ¿qué sentido tiene que los últimos de la lista sean los que tienen más de 45 años? ¿Eso es meritocracia?", le comentaba el dirigente de los árbitros.

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Iturralde González estuvo tenso durante el intenso debate con Fran Soto y le pidió que respetara "a los que estaban antes".

Otro de los temas de los que se habló fue de los vídeos de Real Madrid TV sobre los árbitros. "Yo no tengo sintonizado Real Madrid TV. Nunca lo vi, de verdad. No lo tengo, solo el Plus", dijo al respecto. Comentó que cada equipo puede hacer lo que considere y que los árbitros tiene que estar por encima de estas cosas.