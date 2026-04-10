Diego Páez de Roque 10 ABR 2026 - 23:24h.

El Real Madrid pidió penalti por un codazo de Vitor Reis sobre Mbappé

El uno por uno y notas del Real Madrid ante el Girona con cuatro suspensos y Mbappé señalado

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El Real Madrid ha sumado su tercer tropiezo seguido. Después de perder contra el RCD Mallorca y el Bayern de Múnich en Champions League, necesitaban ganar para recuperar confianza para el viaje a Alemania y no perder distancia con el Barcelona en LALIGA.

Los de Álvaro Arbeloa no pudieron pasar del empate contra el Girona. A pesar de que se adelantaron gracias al tanto de Fede Valverde, Thomas Lemar igualó con otro disparo desde fuera del área. Sin embargo, el partido pudo haber cambiado en los últimos minutos.

Kylian Mbappé entró en el área del Girona y, tras un recorte, se llevó un golpe en la cara de Vitor Reis, quien había llegado para ayudar en defensa. El Real Madrid pidió penalti por el codazo del brasileño, pero Arberola Rojas no lo señaló.

Los expertos arbitrales opinan sobre el posible penalti

Mr. Asubío, colaborador de ElDesmarque, se pronunció rápidamente en su cuenta de X. "No veo falta de Mbappe a Moreno previa, y luego hay codo de Reis en la cara del galo. Incluso deja su pierna derecha atrás pudiendo zancadillear al rival. Para mí es penalti y tarjeta amarilla por impacto del codo temerario".

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Aun así, dejó claro que "aunque para muchos podría ser interpretable y por lo tanto el Var no tener que intervenir, al parecerme un codazo en la cara temerario, (de amarilla) sí considero un error claro no castigar con pena máxima el lance".

Archivo VAR, otra cuenta dedicada al arbitraje, mencionó en X que es penalti claro. "Cruce de cables del VAR en el Real Madrid - Girona. Mbappé recorta a Vitor Reis y el defensor eleva el brazo impactando con el brazo en el rostro del francés. Absolutamente inexplicable que Trujillo Suárez decidiera no intervenir".

Iturralde González tuvo una opinión similar. “Si el árbitro lo pita en directo, hay un golpe, pero el VAR no va a entrar nunca”, analizó el que fuera excolegiado profesional. Y añadió “para mí es penalti, pero las órdenes que tienen en el VAR es no entrar a ese tipo de jugadas”.

Pérez Burrul, árbitro de Radio Marca, señaló que "veo un brazo abierto pero no hay intención de golpear a Mbappé. Hay tendencia en los delanteros para que los contactos parezcan más de lo que son".