Diego Páez de Roque 10 ABR 2026 - 20:15h.

La perla del Bayern de Múnich no estará en la vuelta de Champions

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El duelo entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich es para mucho considerado como el Clásico Europeo. Estos clubes, considerados como dos de los mejores de la historia, se han encontrado en innumerables ocasiones en la Champions League. Sin embargo, la actual eliminatoria era especial para uno de los jugadores.

El pasado mes de enero, Lennart Karl desveló su deseo de jugar en el Real Madrid. "Espero que quede entre nosotros. El Bayern es un club muy grande, es un sueño jugar allí, pero algún día quiero ir al Real Madrid. Es mi club soñado, pero esto queda entre nosotros", dijo entre risas durante una entrevista.

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Muchos aficionados de LALIGA EA Sports no les sonará este nombre, pero es una de las grandes joyas del fútbol alemán. Con tan solo 18 años, esta temporada ya ha disputado más de 1800 minutos donde ha anotado 9 goles y ha repartido 6 asistencias. Además, está siendo clave en la presente Bundesliga, como en el último partido, donde asistió y marcó el último gol en la remontada contra el Friburgo.

Lennart Karl no podrá exhibirse contra el Real Madrid

El pasado martes, en la visita del Bayern de Múnich al Santiago Bernabéu, donde consiguieron una importante victoria por 1-2, Lennart Karl no disputó ni un minuto. Era una gran ocasión para él de jugar en el estadio de sus sueños.

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La mala noticia para el mediapunta es que tampoco podrá participar en el encuentro de vuelta en casa después de que el Bayern de Múnich hiciese oficial su lesión. Según ha contado el club germano, Lennart Karl sufre una rotura de fibras en los isquiotibiales de su pierna derecha.

Esta también es una pésima noticia para Vincent Kompany. El técnico belga es consciente de la dificultad del encuentro contra el Real Madrid, pese a disputarse en el Allianz Arena, y no contar con un efectivo más en ataque de la calidad del joven Lennart Karl, puede terminar por condicionar la eliminatoria de Champions League.