Diego Páez de Roque 10 ABR 2026 - 17:17h.

El central alemán, interés del Real Madrid, ha renovado con el Borussia Dortmund

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Con varios partidos de LALIGA aún por disputar y el encuentro clave contra el Bayern de Múnich la semana que viene, donde tendrán que remontar para pasar a las semifinales de la Champions League, el Real Madrid lleva tiempo trabajando en el mercado de fichajes.

Una de las zonas del campo que el club blanco deberá reforzar de cara a las próximas temporadas es la zaga central. El Real Madrid cuenta con algunos centrales prometedores, como Dean Huijsen, Eder Militao o Raúl Asencio. Sin embargo, hay otros que más tarde que pronto dejarán el club por su edad, como son David Alaba o Antonio Rüdiger.

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Es por ello que desde la directiva de la entidad de Chamartín ya están barajando nombres para reforzar la defensa. En los últimos meses, uno de los que más ha sonado era el de Nico Schlotterbeck, central del Borussia Dortmund, quien parecía que terminaría su contrato con el conjunto alemán en 2027. No obstante, esta misma tarde se ha hecho oficial su renovación.

La nueva cláusula de Nico Schlotterbeck

El defensa de 26 años parecía dispuesto a dejar el Borussia Dortmund, pues las negociaciones por su renovación no llegaron a buen puerto durante meses. Esto preocupaba al club alemán, quien ya veía que podía marcharse gratis en 2027 o por un precio mucho menor del esperado este mismo verano.

Pero esta tarde se ha hecho oficial el fin del culebrón, ampliando su contrato con el Borussia Dortmund hasta 2031. Con esta renovación, el defensa obtiene una mejora salarial que asciende a los 10 millones de euros anuales.

Aun así y pese a su renovación, no cierra la puerta a una futura venta. Según a informado el medio kicker, el nuevo contrato del internacional por Alemania incluye una cláusula de rescisión válida únicamente para ciertos clubes, entre los que se encuentra el Real Madrid. El precio de esta nueva cláusula está situada entre los 50 y 60 millones de euros, una cantidad que incluso podría hacer que fichase este mismo verano.