Endrick anuncia que va a ser padre junto a su mujer, Gabriely

Saray Calzada 10 ABR 2026 - 16:26h.

Endrick va a ser padre en los próximos meses

Endrick revoluciona Brasil en 20 minutos y manda un mensaje directo a Arbeloa

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Endrick vive un gran momento en lo profesional y ahora también en lo personal. El jugador del Real Madrid cedido en el Olympique de Lyon pasó un duro comienzo de temporada viendo como Xabi Alonso no le daba oportunidades. Se fue cedido hasta final de la temporada y ahora ha anunciado que va a ser padre junto a su mujer Gabriely.

El delantero brasileño solo tiene 19 años y con tan solo 18 se casó con la que ahora será la madre de su futuro hijo. Ha sido ella a través de un vídeo en sus redes sociales como ha anunciado que está embarazada. "Tú eres nuestro amor hecho vida. 'Me formaste en el vientre materno'. - Salmo 139:13", decía Gabriely junto al vídeo.

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Fonseca pide más a Endrick

En unos meses regresará a Madrid y será ahí donde nazca el bebé si no pone rumbo a otro equipo. Endrick ha disputado buenos minutos desde que llegó al Lyon, aunque en las últimas semanas está algo atascado y Paulo Fonseca, su entrenador, le ha pedido que dé un paso más.

“No estaba satisfecho con el partido de Endrick contra el Angers. No estoy aquí para destruirlo, pero tiene la obligación de hacer más. Ahora mismo dependemos de un jugador que estaba jugando en la tercera división portuguesa (Moreira). Endrick necesita dar más de sí y estar más disponible”, comenzó sobre el delantero.

Hasta el momento lleva seis goles y cinco asistencias, pero en la liga francesa está algo atascado porque no hace gol desde finales de enero cuando hizo un hat-trick al Metz. Ya están eliminado de la Copa de Francia, de la Europa League y están sextos en la Ligue 1. De Endrick y del resto depende que el equipo se meta en puestos europeos de ahí a que el entrenador públicamente haya pedido más del delantero.