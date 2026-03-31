Los tres regresos en los que ya trabaja el Real Madrid

Saray Calzada 31 MAR 2026 - 00:21h.

Según 'SER Deportivos', el Madrid ya ha decidido comprar a Nico Paz y a Víctor Muñoz

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Con el verano a la vuelta de la esquina, muchos clubes ya empiezan a pensar en los posibles fichajes que acometer o salidas. El Real Madrid ya tendría tres apuntados en la lista según ha comentado 'SER Deportivos'. Se ha hablado mucho del centro del campo y de la falta de un jugador que distribuya el juego en estas posiciones, pero de momento, lo que parecen mirar es a las posiciones de ataques.

La banda izquierda con Vinicius y con Mbappé parece estar cubierta y también está Rodrygo, aunque estará un tiempo fuera. La debilidad en el ataque del Real Madrid llega en la banda derecha que no cuenta con un carrilero puro y el que mejor ha desempeñado esta función es Fede Valverde ya que Franco Mastantuono no acaba de arrancar en esa posición y tiende a irse por dentro.

El Real Madrid ya prepara los tres regresos

El delantero centro también es una posición algo desocupada. Mbappé no es un '9' puro y Gonzalo García ha ido a menos en estos últimos meses. Con todo esto encima de la mesa, el Real Madrid se replantea el regreso de tres jugadores. 'SER Deportivos' asegura que ya ha decidido recomprar a Nico Paz, Víctor Muñoz y esperan el regreso de Endrick que estaba cedido en el Olympique de Marsella.

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En el caso de los dos primeros, el Real Madrid se guardó un porcentaje de una futura venta o el derecho de tanteo. Nico Paz podría ser repescado por menos de 10 millones y el internacional español por unos 8. Viendo el potencial de los dos y la buena temporada que llevan se antoja algo baratos.

Endrick salió cedido en enero y su vuelta está programada para que sea en junio. El brasileño ha disputado buenas minutos y ha partido de la banda derecha en donde no había sido utilizado en el Real Madrid. Sus goles y asistencias en el equipo francés le han valido la vuelta a la selección, algo que él deseaba con el Mundial cerca.