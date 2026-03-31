Los tres regresos en los que ya trabaja el Real Madrid
Según 'SER Deportivos', el Madrid ya ha decidido comprar a Nico Paz y a Víctor Muñoz
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Con el verano a la vuelta de la esquina, muchos clubes ya empiezan a pensar en los posibles fichajes que acometer o salidas. El Real Madrid ya tendría tres apuntados en la lista según ha comentado 'SER Deportivos'. Se ha hablado mucho del centro del campo y de la falta de un jugador que distribuya el juego en estas posiciones, pero de momento, lo que parecen mirar es a las posiciones de ataques.
La banda izquierda con Vinicius y con Mbappé parece estar cubierta y también está Rodrygo, aunque estará un tiempo fuera. La debilidad en el ataque del Real Madrid llega en la banda derecha que no cuenta con un carrilero puro y el que mejor ha desempeñado esta función es Fede Valverde ya que Franco Mastantuono no acaba de arrancar en esa posición y tiende a irse por dentro.
El Real Madrid ya prepara los tres regresos
El delantero centro también es una posición algo desocupada. Mbappé no es un '9' puro y Gonzalo García ha ido a menos en estos últimos meses. Con todo esto encima de la mesa, el Real Madrid se replantea el regreso de tres jugadores. 'SER Deportivos' asegura que ya ha decidido recomprar a Nico Paz, Víctor Muñoz y esperan el regreso de Endrick que estaba cedido en el Olympique de Marsella.
En el caso de los dos primeros, el Real Madrid se guardó un porcentaje de una futura venta o el derecho de tanteo. Nico Paz podría ser repescado por menos de 10 millones y el internacional español por unos 8. Viendo el potencial de los dos y la buena temporada que llevan se antoja algo baratos.
Endrick salió cedido en enero y su vuelta está programada para que sea en junio. El brasileño ha disputado buenas minutos y ha partido de la banda derecha en donde no había sido utilizado en el Real Madrid. Sus goles y asistencias en el equipo francés le han valido la vuelta a la selección, algo que él deseaba con el Mundial cerca.