Deco perfila el mercado en busca de un sustituto para Rashford

El Real Madrid sólo tiene 3,4 millones en efectivo

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El FC Barcelona ya trabaja de cara al próximo mercado de fichajes. El verano estará marcado por la figura de Rashford, que apunta a regresar a Mánchester, lo que obligaría a la dirección deportiva encabezada por Deco a buscar un extremo para completar la plantilla. La lista de candidatos ha aumentado de manera importante durante los últimos días. Y entre ellos, figura un exjugador del Real Madrid.

Según recoge el diario Sport, la dirección deportiva tiene dos nombres señalados en rojo: Andreas Schjelderup y Víctor Muñoz. El primero milita en las filas del Benfica y el segundo pertenece a CA Osasuna, aunque la mitad de sus derechos son aún del Real Madrid.

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La cláusula de Víctor Muñoz con Osasuna y Real Madrid

Víctor recaló en El Sadar el pasado verano procedente del Real Madrid Castilla a cambio de sólo 5 millones de euros y está firmando una temporada sobresaliente que le ha llevado a la selección española. De hecho, tiene serias opciones de acudir al Mundial 2026. Tiene contrato con el cuadro navarro hasta 2030 y una cláusula de 40 millones de euros.

El extremo, nacido en Barcelona, también pasó anteriormente por las categorías inferiores del cuadro azulgrana, pero acabó firmando por la cantera madridista en verano de 2021. Xabi Alonso dejó claro el pasado verano que no entraba en sus planes, pues ya contaba en esa demarcación con jugadores como Vinicius, Rodrygo, Mbappé, Brahim Díaz o Mastantuono, y el futbolista acabó haciendo las maletas para firmar por Osasuna.

Eso sí, cabe destacar que el Real Madrid tiene el 50% de los derechos de una futura compra, derecho de tanteo, y una cláusula de recompra de sólo 8 millones de euros. Es decir, que una posible oferta del Barça por Víctor podría suponer un bomba de relojería en el próximo mercado de fichajes.