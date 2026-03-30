Las cuentas del club reflejan varios datos preocupantes

El Real Madrid cambia su política de fichajes para introducir "dosis de jerarquía y experiencia" en el vestuario

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La situación económica del Real Madrid no es tan boyante como muchos aficionados se pueden pensar. El club presidido por Florentino Pérez ha presentado unas cuentas a sus socios que reflejan algunos datos que invitan a la preocupación, no tanto a corto como a medio y largo plazo. Han caído el beneficio neto y los ingresos y han aumentado los gastos financieros, lo que se traduce en una pérdida de liquidez.

Según recoge El Confidencial, las cuentas del Real Madrid muestran algunos datos bastante negativos respecto a años atrás. Para empezar, porque a fecha de 31 de diciembre el club sólo contaba con 3,4 millones de euros en efectivo y equivalentes. Un año antes, esa cifra se elevaba a 190 millones. "Esta situación limita la capacidad de reacción ante imprevistos", señala la misma fuente.

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Los datos económicos del Real Madrid

El beneficio neto de la entidad se sitúa en 5,2 millones de euros, mientras que en el período anterior ascendía a 29,4 millones. Un dato condicionado especialmente por el incremento de la masa salarial del equipo masculino. Los ingresos han caído hasta los 571 millones en el primer semestre, cerca de 18 millones menos que en el mismo período del año anterior, y los gastos financieros han aumentado un 10%. "A 1 de enero de 2026, el Real Madrid acumulaba 117,5 millones de euros de deuda bancaria a corto plazo y 99,9 millones a largo", señalan.

Una situación que en términos deportivos podría afectar a la confección de la plantilla de la próxima temporada, aunque un gran éxito europeo podría disparar los ingresos a través de la Champions League. A nivel institucional, estas cuentas también explican por qué Florentino Pérez quiere realizar una reforma societaria de la entidad que pueda abrir las puertas a nuevos inversores y cambiar para siempre la idiosincrasia del club.