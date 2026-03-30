Miguel Casado 30 MAR 2026 - 07:35h.

El argentino vería con buenos ojos vivir en la capital de España

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Los rumores sobre los fichajes del próximo verano ya se han desatado y el medio del campo del Real Madrid parece que será protagonista. Al nombre de Rodri Hernández, que hace unos días se colocó en primera línea por unas palabras durante una entrevista con la Selección Española, se le suma ahora el de Enzo Fernández.

El centrocampista argentino es uno de los destacados en esa posición en la Premier League y ya se ha hablado en algún momento de su posible llegada al Santiago Bernabéu.

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Pero ahora ha sido él mismo quien ha deslizado un futuro en Madrid. Lo ha hecho en un directo en la plataforma Kick, durante una charla con Marcos Giles.

El jugador del Chelsea estaba hablando con sus colegas de River Plate, equipo donde se dio a conocer y a donde le gustaría volver en un futuro. "Quiero volver estando bien. Volver prime", decía.

Pero ahí no quedaban sus palabras. "Me gustaría también conocer, no sé, vivir en España. Me gusta mucho Madrid. Es parecido a Buenos Aires", comentaba.

Entonces, sus compañeros de escena le vacilaban a la par que echaban un cable y comenzaban a enumerar equipos madrileños, obviando a los merengues. "Irías a Madrid para jugar en el Getafe. O en el Rayo Vallecano. Está el Atlético, también...", bromeaban.

Las risas entre ellos dejaban claro cuál es el objetivo de Enzo, que ve en el Bernabéu el próximo escalón de su carrera.

Las críticas de Enzo al césped de la Bombonera

Durante el directo, Enzo aprovechó para aclarar la crítica que había hecho unos días antes al terreno de juego de la Bombonera, estadio donde jugó la selección argentina ante Mauritania. “No fue con mala intención. Pido disculpas si se lo tomaron a mal. La cancha no estaba en buenas condiciones y no pudimos demostrar mucho nuestro fútbol”, aseguraba.

“Mis valores no son esos, de criticar ni nada. Cuando vengo a la Selección somos todos uno. No soy de esa manera ni en pedo. A veces lo sacan de contexto, también el momento y todo", completaba el mediocentro.