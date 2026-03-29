Buenas noticias desde Brasil con Vinicius y la decisión de Ancelotti

El delantero del Real Madrid, recuperado tras ausentarse en la sesión del sábado

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Buenas noticias desde Estados Unidos con la posible lesión de Vinicius. El delantero del Real Madrid hizo saltar las alarmas este sábado, cuando se perdió el entrenamiento de Brasil debido a unas molestias musculares. Por contra, el atacante ha vuelto a trabajar con el grupo en la sesión del domingo, por lo que está en plenas condiciones para jugar el amistoso del próximo martes por la noche ante Croacia.

Carlo Ancelotti ha podido contar con todos sus futbolistas con vistas a ese segundo amistoso de este parón de selecciones. En el primero, Brasil cayó derrotada ante Francia (1-2) dejando una imagen algo preocupante cuando sólo restan tres meses para el Mundial 2026.

Vinicius acabó el encuentro con Francia con unas molestias en el muslo, aunque los exámenes que se realizó horas después descartaron cualquier posible lesión. "Está todo bien", afirmaron a EFE fuentes de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). No entrenó el sábado por precaución y optó por ejercitarse en el gimnasio para después pasar por una sesión de tratamiento, pero este domingo ha regresado al grupo.

¿Jugará Vinicius en el amistoso entre Brasil y Croacia?

Aún así, no está claro que el atacante madridista vaya a jugar el duelo ante los croatas, de carácter amistoso y sin nada en juego, que se disputará en el Camping World Stadium de Orlando. El brasileño jugó los 90 minutos en el amistoso ante Francia, lo que invita a pensar que podría empezar en el banquillo en este segundo encuentro.

Brasil ha sufrido varias bajas durante este parón de selecciones, el último antes de que el técnico italiano divulgue su lista definitiva para el Mundial. Ante Croacia, Ancelotti no podrá contar seguro ni con el lateral Wesley (Roma), ni con el delantero Raphinha (Barcelona), desconvocados el viernes por sendas lesiones en la región posterior de la pierna derecha.