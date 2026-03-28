Andrea Esteban 28 MAR 2026 - 18:46h.

Las pruebas descartan lesión grave

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La selección de Brasil ha encendido las alarmas con Vinicius Junior. El delantero del Real Madrid no se ejercitó con el grupo tras el último partido y su presencia en el próximo encuentro queda en el aire, generando incertidumbre tanto en la ‘canarinha’ como en el club blanco.

Vinicius frena y se entrena al margen

El atacante brasileño no saltó al césped junto al resto de sus compañeros después de sufrir molestias en el muslo tras el partido ante Francia. En su lugar, trabajó en el gimnasio y recibió tratamiento médico en las instalaciones de entrenamiento.

Aunque las pruebas realizadas no han detectado ninguna lesión, el cuerpo técnico ha optado por actuar con cautela. Desde la Confederación Brasileña de Fútbol insisten en que se trata de una simple gestión de cargas, pero lo cierto es que su participación ante Croacia no está asegurada.

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Preocupación para Ancelotti y el Real Madrid

La situación añade más problemas para Carlo Ancelotti, que en apenas unos días ha visto cómo también caía lesionado Raphinha, una baja sensible que afecta directamente al FC Barcelona.

En el Real Madrid, además, reina la incertidumbre. Por ahora, los servicios médicos del club blanco no han recibido información oficial desde Brasil sobre el estado del jugador, lo que aumenta la inquietud en Valdebebas.

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A la espera de evolución, todo apunta a que la presencia de Vinicius en el próximo partido dependerá de cómo responda en las próximas horas. Precaución máxima con una de las grandes estrellas del panorama mundial.