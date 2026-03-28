Joaquín Anduro 28 MAR 2026 - 15:07h.

El Real Madrid puede recomprarles por debajo de su valor de mercado

El plan del Como para retener a Nico Paz

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El Real Madrid apunta a vivir varios cambios en su plantilla durante el próximo mercado de fichajes y existen ya muchos candidatos a reforzar el equipo, incluyendo a aquellos futbolistas que tienen cláusula de recompra. Entre ellos están destacando esta temporada Jacobo Ramón, Chema Andrés y, sobre todo, dos futbolistas como Víctor Muñoz y Nico Paz que apuntan al Mundial y que se estrenaron este viernes como goleadores con España y Argentina, respectivamente. Cuatro operaciones que son un chollo ya que, entre todos, no pasan de los 37 millones de euros.

El club blanco ha apostado en más de una ocasión por traspasos en lugar de cesiones en los que ha incluido la opción de recuperar a sus futbolistas abonando un traspaso superior al anterior pero por debajo de su valor de mercado. De la plantilla actual, Dani Carvajal, Fran García y Brahim Díaz siguieron así el camino que otros como Casemiro también tuvieron en el pasado cuando el club merengue les recuperó de sus experiencias fuera del club.

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La apuesta de Álvaro Arbeloa por los canteranos en este último tramo de campaña en el Real Madrid podría tener su seguimiento con alguno de estos cuatro futbolistas si el técnico salmantino sigue en el club. A todos ellos les ha dirigido, ya fuera con el Juvenil o con el Castilla, y podría repetir convirtiéndoles en miembros importantes de la plantilla o de rotación por un precio de 37 millones de euros sumando los cuatro.

El precio de recompra de Víctor Muñoz, Nico Paz, Jacobo Ramón y Chema Andrés

Este viernes, Víctor Muñoz debutó como internacional con España (no había jugado en ninguna de las categorías inferiores de la Selección) en el amistoso ante Serbia. Luis de la Fuente confió en él tras su gran campaña en Osasuna y el catalán no decepcionó anotando un gran gol en el 3-0 y dejando buenas jugadas con la que optar a un puesto en la lista final para el Mundial.

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Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, confirmó que el Real Madrid posee una cláusula de recompra por el futbolista, cifrada en ocho millones de euros. Además, el directivo rojillo recalcó su confianza en que, en caso de efectuarla, lo haría para que fuera miembro de su plantilla y no para una futura venta a mayor precio, destacando que es "un club señor".

También se estrenó, aunque en este caso como goleador, Nico Paz en Argentina, marcando un gol de falta directa en el amistoso en La Bombonera frente a Mauritania. El tinerfeño escogió jugar con el país de su padre, el exfutbolista Pablo Paz, y Lionel Scaloni lleva ya dos años contando con él.

El Real Madrid puede recomprar al mediapunta este verano por nueve millones de euros o en el verano de 2027 por una cifra ligeramente superior, 10 kilos. Una cantidad en cualquier caso bajísima para la estrella del Como de Cesc Fàbregas, instalado en Italia en puestos de Champions League, con un valor de mercado estipulado por Transfermarkt en 65 millones.

En el Como también está rayando a un buen nivel Jacobo Ramón, que salió en verano tras haber tenido oportunidades con Carlo Ancelotti en el primer equipo entre las que destacó su gol salvador al Mallorca. Al igual que con Nico Paz, el club madrileño tiene una cláusula de recompra escalonada para los tres próximos veranos arrancando por los 8 millones de 2026.

El último nombre de esta lista es Chema Andrés, aunque el futbolista ha perdido fuelle en el Stuttgart en el último tramo de campaña tras ser una de las revelaciones de la Bundesliga en su arranque. El valenciano podría regresar al Real Madrid para reforzar su centro del campo a cambio de 13 millones de euros este verano o 16 ya en el de 2027.