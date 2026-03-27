Joaquín Anduro 27 MAR 2026 - 22:58h.

Víctor Muñoz y Cristhian Mosquera debutan con la absoluta

La impresionante racha de Mikel Oyarzabal con España, más goles que partidos y máximo realizador de la lista

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En la convocatoria de hace una semana, Luis de la Fuente llamó a cuatro futbolistas que no habían debutado aún con la Selección Española absoluta y, de ellos, sólo dos, Cristhian Mosquera y Víctor Muñoz, han tenido minutos en el amistoso ante Serbia en La Cerámica. Y vaya estreno, sobre todo del segundo, ya que el catalán apenas tardó nueve minutos en apuntar su nombre ya no sólo en la lista de internacionales, sino también en la de los goleadores de España.

El jugador de Osasuna anotó el 3-0 de la Roja ante el combinado balcánico en un encuentro que sirvió a los vigentes campeones de Europa para ir tomando buenas sensaciones de cara al Mundial. A falta de la Finalissima, el combinado español afrontó un partido ante una selección con más nombre que resultados a la espera de despedir la ventana internacional contra Egipto el próximo martes.

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A los nueve minutos de salir, Víctor Muñoz consiguió marcar después de un genial taconazo de Ferran Torres que le dejó delante de Milinkovic-Savic. El atacante no se amilanó ante los más de dos metros del portero nacido en Ourense y le batió con una gran definición con el exterior por abajo para firmar su espectacular debut.

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No paró por ello el jugador rojillo de volver loca a la defensa de Serbia y, con una cabalgada apenas dos minutos después, estuvo a punto de devolverle el regalo a Ferran pero esta vez el ariete del Barça no acertó, por dos veces, ante Milinkovic-Savic. El meta del Nápoles también sacó poco después, con un paradón, un mano a mano de Dani Olmo en el que de nuevo Víctor Muñoz puso su detalle con la dejada a Ferran.

Cristhian Mosquera se suma a la lista de debutantes con España

Unos minutos después del 3-0 llegaría otro debut, el de Cristhian Mosquera, confirmando la idea que siempre ha tenido clara de elegir España, su país de nacimiento, por encima de Colombia, nación de origen de sus padres. El alicantino pudo debutar en la Comunidad Valenciana muy cerca de Valencia, de donde salió el verano pasado para jugar en el Arsenal.

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El zaguero, habitual de las categorías inferiores de la Selección Española, cumplió durante los minutos que estuvo sobre el terreno de juego en los que no estuvo muy exigido. Al menos pudo firmar su debut como internacional a la espera de que Joan García, descartado este viernes, y Ander Barrenetxea puedan hacerlo el próximo martes en Cornellà-El Prat.

Un peso pesado del vestuario de la Selección Española, autor de dos goles este viernes, como Mikel Oyarzabal habló sobre los debutantes preguntado por el gran gol de Víctor Muñoz: "Sí, feliz por él, por todos los que vienen, por todos los que están a puntito. Lo hemos demostrado años atrás, aquí no importa quién juegue, cada uno tiene sus características, pero lo colectivo prima por encima de lo individual. Los recursos y las cualidades que uno tienen hay que ponerlas al servicio del equipo para que salgan las cosas bien".