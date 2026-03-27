Fran Fuentes 27 MAR 2026 - 22:34h.

El delantero del Getafe no sabía que no había videoarbitraje

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La primera parte del partido entre España y Serbia destacó por los dos goles de Mikel Oyarzabal. Sin embargo, la segunda mitad el combinado balcánico se lanzó al ataque e intentó recortar distancias. Parecía que lo hizo por medio de Birmancevic, delantero del Getafe CF, pero el árbitro del partido decidió anular el tanto por una falta sobre Marc Cucurella. En este sentido, el atacante serbio expresó su disconformidad con la acción de una forma muy particular.

Y es que el futbolista solicitó al colegiado que revisase el VAR para comprobar que no había existido dicha falta y que el gol era válido. Sin embargo, el árbitro le negó con la cabeza. Ante la insistencia, este volvió a decirle que no con la cabeza, lo que propició que el futbolista serbio mirase al cuarto árbitro haciendo con los dedos el gesto de la pantalla, insistiendo en que se revisase la acción del VAR.

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Lo que parecía no saber Birmancevic es que, debido al carácter amistoso del encuentro, el VAR no estaba operativo. Y es que se avisó desde la previa del mismo que no iba a haber videoarbitraje ni se iban a revisar las jugadas, que solo existiría la decisión del árbitro principal. Algo que, después de tanto tiempo, se hace extraño y nos evoca a un fútbol de otra época.

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La escena, más allá de lo anecdótico, refleja hasta qué punto el VAR se ha integrado en el fútbol actual, convirtiéndose casi en un recurso automático tanto para jugadores como para aficionados. La incredulidad de Birmancevic evidenció ese cambio de mentalidad, en el que cualquier acción polémica parece destinada a ser revisada. Sin embargo, este amistoso sirvió como recordatorio de que, sin tecnología de por medio, el criterio arbitral vuelve a ser absoluto. Una circunstancia que, aunque cada vez menos habitual, sigue generando debate y cierta frustración sobre el terreno de juego.