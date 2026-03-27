Joan García, el descarte de Luis de la Fuente para el amistoso ante Serbia

Saray Calzada 27 MAR 2026 - 09:49h.

Joan García no estará en el partido ante Serbia

Luis de la Fuente recibe con los brazos abiertos a Joan García: charla y abrazo antes de comenzar su primer entreno

Compartir







Luis de la Fuente ya ha tomado una decisión de quién será el jugador descartado para el partido amistoso contra Serbia. El seleccionador convocó a 27 jugadores, entre los que se encontraba a cuatro porteros. Joan García ha sido descartado. La RFEF ya ha publicado los dorsales para este duelo y el portero del FC Barcelona se queda sin ninguno.

El seleccionador metía esta novedad en la lista de convocados para los dos amistosos y finalmente es un portero el que se quedará en la grada. Joan García se estrenaba con la absoluta y, a pesar de la gran temporada que está haciendo con el FC Barcelona, su debut en el campo tendrá que esperar. Desde hace muchos meses hay debate en la portería sobre si es el catalán el que debe ocuparla por delante de Unai Simón que hasta ahora ha sido el portero de máxima confianza de Luis de la Fuente.

Tanto el guardameta del Athletic, el de la Real y el del Arsenal tienen dorsal para el encuentro contra Serbia. Estos tres porteros han sido los más habituales en las listas del seleccionador y está por ver de cara al Mundial quién de los tres se cae para que Joan García entre o si es el del Barça el que finalmente no va.

Luis de la Fuente le convocó para que conviviera con los otros tres y ver cómo se adaptaba al grupo. El seleccionador tendrá que tomar muchas decisiones difíciles de cara al Mundial y sin duda una de las más comentada será la que tome con respecto a la portería.

Joan García tendrá que esperar para ver si sus primeros minutos se producen en el partido contra Egipto. De momento, contra Serbia lo verá desde la grada, un encuentro en donde se podrá ver la segunda equipación de España para el Mundial.