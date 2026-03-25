Miguel Casado 25 MAR 2026 - 15:04h.

El jugador del Barça y de la Selección Española ha atendido a ElDesmarque

El encendido debate de ElDesmarket sobre el once titular de la Selección Española

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La Selección Española juega este viernes el primero de los dos amistosos de este parón de marzo y hoy Dani Olmo ha atendido a ElDesmarque para repasar la actualidad del equipo nacional y de su club, el FC Barcelona. Y juntando a esas dos entidades, es inevitable no hablar de Joan García, una de las novedades de esta lista de Luis de la Fuente.

El exportero del Espanyol ha entrado por primera vez en una convocatoria del equipo absoluto y apunta a que debutará, ya sea en el Estadio de la Cerámica o en la que fuese su casa, el RCD Stadium. Eso sí, Joan se sentirá como en casa en Las Rozas, pues está con varios compañeros del vestuario de la Ciudad Condal. Y Olmo, como uno de ellos, siente predilección por él en el debate de la portería.

Dani, en su respuesta, intentaba no mojarse en un principio. "Joan, para mí, es uno de los cuatro mejores. Al final hay que respetar a los que vienen y también a los que podrían venir. Tengo la suerte de tener a los mejores y yo estoy encantado de tener a Joan también en el Barça", decía en la charla con Rafa Maínez.

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Pero claro, entrenando con el de Sallent cada día, su asombro le hace 'barrer para casa'. "Si te digo la verdad, sí me sorprendí un poco. Sabía que era bueno, pero cuando lo ves entrenar en el día a día, las paradas que hace, cómo reacciona, la mentalidad... Es otro nivel", confesaba el jugador de Terrassa.

La convivencia entre los porteros en la Selección Española

Como podemos comprobar en cada momento que comparte la Selección y nos ha contado Dani, el vestuario dirigido por Luis de la Fuente es como una familia y los porteros, pese a ser cuatro y el debate instaurado, no son menos.

"Los veo con normalidad. Joan es el nuevo, pero ya se conocían de antes. Con Unai, en el partido contra el Athletic ya habían hablado y coincidido alguna vez", revela Olmo. "Joan es uno más. Yo encantado también personalmente de que haya podido venir y de que tenga la oportunidad, porque en el Barça lo estaba haciendo muy bien y al final me llevo muy bien con él, pero igualmente con todos", apuntaba.

Y en esa posición, como en todas, "la competencia siempre va a ser buena. Y ellos lo saben, así que están todos para sumar", cerraba el protagonista en ElDesmarque.